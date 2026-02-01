我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節是亞洲最重要的旅遊旺季，大家都想趁著連假出國走春，到底哪個城市最受歡迎呢？知名數位旅遊平台Agoda公布了最新數據，泰國曼谷在今年春節期間表現亮眼，成為亞洲第二受外國遊客歡迎的旅遊目的地，僅次於日本東京。值得注意的是，台北也展現強大吸引力，擊敗大阪和首爾，成功擠進排行榜第三名，顯示台灣觀光在國際間的人氣持續看漲。根據Agoda發布的統計資料顯示，今年春節亞洲最熱門的旅遊城市前五名依序為東京、曼谷、台北、大阪和首爾；緊追在後的則有福岡、吉隆坡、札幌、新加坡以及香港。而在泰國國內旅遊方面，曼谷毫無懸念地穩坐泰國遊客心目中的首選寶座。有趣的是，這份數據也揭露了泰國人出國最愛去哪裡。結果顯示，日本依然是泰國遊客的最愛，東京和大阪包辦了前兩名，而台北則首次擠進前三名，顯示泰國民眾對於短程的文化旅遊興趣大增，許多泰國遊客來台會特地前往龍山寺祈福求好運。另一方面，隨著中國解封，泰國在今年春節也超越日本，成為中國遊客出境旅遊的首選國家。Agoda泰國區總經理阿卡蓬指出，春節期間湧入泰國的遊客主要來自中國，其次是馬來西亞和韓國。在泰國境內的熱門景點部分，芭達雅的人氣顯著回升，排名上升至第三位，僅次於曼谷和普吉島，超越了去年的合艾。為了迎接農曆馬年，曼谷各地也充滿了濃濃的年味，特別是耀華力路（唐人街）一帶張燈結彩，大紅燈籠高高掛，還有熱鬧的舞獅表演。遊客除了可以逛夜市大啖美食，也會前往著名的龍蓮寺祈福。至於泰國國內旅遊的趨勢，清邁今年人氣攀升至第二名，與芭達雅互換位置，顯示遊客對於泰北涼爽氣候和文化遺產的喜愛，當地的瓦洛洛市場和塔佩門的舞龍遊行都是熱門的走春景點。Agoda表示，邁入充滿活力與冒險精神的馬年，春節成為亞洲旅遊最令人期待的時刻。曼谷作為一座融合傳統與現代的城市，不同文化背景的人們在此交流，讓這裡的過年氛圍獨具一格，也成功吸引全球遊客前來朝聖。