泰國2月8日大選進入倒數，最新民調把風向吹向改革派。被視為承接年輕世代與改革訴求的人民黨聲勢續強，總理候選人納塔蓬支持度拉開差距，現任總理阿努廷緊追在後，選民最在意的仍是「錢包感」與反貪，這場選戰實質上是一張民意壓力測試表，精準測量著大眾對生活成本與政治現狀的失望臨界點。根據泰國國立發展管理學院（NIDA）在1月23日至27日針對全國2500人以電話抽樣進行的調查，29.08%受訪者把納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）列為首選總理人選，阿努廷（Anutin Charnvirakul）以22.24%居次。其後依序為民主黨（Democrat）候選人艾比希（Abhisit Vejjajiva）12.52%，以及為泰黨（Pheu Thai Party）首席候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）12.12%；另有9.36%仍未決定。人民黨（People's Party）在眾議員選情與政黨支持度上同樣維持領先，顯示這股改革熱潮已從單一「看板人物」延伸至對整體候選名單的偏好。人民黨備受矚目的關鍵在於其政治血脈。它被視為遭解散的前進黨（Move Forward Party）之後繼力量。前進黨雖在2023年贏得大選，卻因保守派力量掣肘無法組閣，隨後更因主張調整「冒犯君主罪」遭憲法法院解散。此過程曾引發國際觀察機構憂慮，也讓「改革派能否成功執政」成為泰國政壇長期的懸念。根據《路透社》報導，近期泰柬邊境衝突引發的民族情緒，迫使各陣營在論述中強化「安全」與「主權」等敏感議題。這類地緣政治變數可能牽動中間選民的最終選擇，並增加選後聯合組閣談判的變數。納塔蓬先前受訪時也把目光放到區域合作，提及希望深化泰台在科技與經貿領域的連結，並對半導體合作釋出訊號。在泰國內需壓力與產業轉型並行的此刻，將經濟議題提升至國家戰略層級的作法，是人民黨能否將高支持度轉化為實質執政權的關鍵考驗。民調將納塔蓬與人民黨推上浪頭，卻也預留了未表態者的變動空間。當經濟壓力、反貪期待與制度陰影交織，2月8日的投票不單是選出總理，更是對泰國未來政治路線的方向性抉擇。勝負關鍵已超越人氣高低，取決於誰能讓選民相信，這一次的選擇確實能推動生活實質前進。