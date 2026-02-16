只要對視就會變有錢

拿著他的照片或小卡拜拜

繞著印有他肖像的柱子祈願

SJ始源被當成行走財神爺 粉絲繞柱、拜拜發財了

▲始源親自轉發粉絲祈福儀式影片。（圖／IG@siwonchoi）

▲網友曾實測在尾牙時，把手機桌布換成始源的照片、帶著「始源小卡」，並播放《花木蘭》神曲〈以你為榮〉，竟意外招來超強財運，整桌同事都中獎。（示意圖／AI 生成）

農曆新年將近，不少民眾開始摩拳擦掌，準備靠刮刮樂、樂透為新一年試手氣致富，除了傳統拜財神、聽花木蘭求發財，近年在粉絲圈還流傳一套另類旺財儀式，主角不是神明，而是韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）成員崔始源。出道滿20年的他，因家世背景與事業版圖，在粉絲之間早就被封為「行走的財神爺」，甚至延伸出，甚至，就能替自己招來財運的都市傳說。SUPER JUNIOR出道至今20年，始源除了是團內門面之一，也因個人形象與財力背景，長年被E.L.F.半開玩笑「供奉」為財神，只要拿著他的照片、小卡拜拜，就能招來好運與財運。這類傳說原本多停留在粉絲玩笑與社群話題，直到去年底，開始出現「實例分享」，讓這套儀式逐漸被認真對待。去年11月跟今年1月，SUPER JUNIOR在台北大巨蛋、高雄巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會《Super Show 10》，主辦單位特別在場外設置成員柱子跟四面看板，提供粉絲拍照打卡；當時適逢尾牙季，大批粉絲不約而同聚集在崔始源的看板繞圈祈福，景象畫面相當壯觀，也被不少路過民眾與粉絲拍下上傳，引發網路熱議。更巧的是，有粉絲事後分享，自己在繞完始源柱後，不僅尾牙順利中獎，刮刮樂也回本，讓這套「繞始源柱求發財」的說法迅速在粉絲圈傳開，甚至被笑稱「比拜花木蘭老祖宗還靈」。相關影片與經驗談在社群平台瘋傳，也讓始源意外成為過年前的另類財神代表。有趣的是，高雄巨蛋的繞四面看板祈福行動，連財神本人都親自關注！崔始源看到粉絲繞柱的影片後，立刻轉發到社群限時動態，但因不熟悉台灣的民俗與祈福文化，他一臉困惑地打上三個問號表情，甚至直接詢問粉絲「他們在做什麼？」對此粉絲則留言解釋是在求好運，也有人笑說「在求好運！因為你是好運的代表！」、「因為你是幸運神！」。隨著農曆新年腳步逼近，刮刮樂、樂透能不能中獎沒人敢保證，但從台北大巨蛋一路延燒到高雄巨蛋的「始源發財傳說」，已經成為粉絲圈過年前的固定話題。拜不拜、繞不繞，全憑個人信仰，或許在過年試手氣前，試試這套另類的旺財儀式，或許也能中獎也說不一定。