▲BTS是2016年台視《超級巨星紅白藝能大賞》的壓軸嘉賓。（圖／YouTube@台視時光機）

BTS上過台視《紅白》 猴年吉祥話超標準

張小燕發紅包給BTS V中大獎大叫WOW

每年除夕夜，台視《超級巨星紅白藝能大賞》都是觀眾圍爐必配飯的節目，每年總會留下幾個經典畫面，其中2016年那一晚，BTS首度來台登上紅白舞台，至今仍被粉絲反覆回味。從中文問候、過年吉祥話、唱哈林的《快樂Song》，到張小燕發紅包、V抽中郵輪大獎的名場面，都成為紅白歷史中的高光時刻。2013年出道的BTS，由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國組成，憑藉《I NEED U》、《DOPE》等作品人氣急速攀升，2016年受邀來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》擔任重量級嘉賓。當晚他們也一口氣帶來《RUN》、《I NEED U》、《DOPE》三首代表作，節奏一下，全場氣氛瞬間被點燃，也讓不少台灣觀眾第一次在電視上，完整感受到BTS的舞台爆發力。為了這場除夕演出，BTS事前狂練中文，一登場就用中文向觀眾打招呼，還齊聲說出「認識你們很高興、新年快樂」。接著成員輪流送上猴年吉祥話，j-hope喊「猴年發大財」、Jimin說「猴年好運到」、RM接「猴年亨通」、柾國來一句「猴年猴賽雷」、Jin把祝賀講到滿版「恭喜發財猴氣來」、SUGA走實力派路線喊「猴來居上」，V則用「猴年旺旺來」收尾，誠意滿滿，現場笑聲與掌聲完全沒停過。過年當然要熱鬧，BTS也特地準備哈林的《快樂Song》，用中文唱出「12、123、1234、12345、123456、1234567、12345678，你快樂嗎我很快樂」，甚至還改編成韓文版本，讓這首原本就很年味的歌，多了一層跨文化的驚喜感，成為那年紅白最洗腦的橋段之一。經典畫面還不只在舞台表演，張小燕也在節目中發紅包給BTS，成員們一一打開後，V抽中最大獎，獲得郵輪四天三夜，當下他明顯沒聽懂內容，直到哈林在旁邊補充「Cruise、Travel、Happy」，V立刻瞳孔放大、回了一聲超真實的「WOW」，毫無修飾的反應直接笑翻全場，也成為多年後仍被瘋傳的紅白名場面。《超級巨星紅白藝能大賞》自2010年開播，是台視每年除夕夜的招牌特別節目，採紅白兩隊歌手對抗的形式，概念源自日本的《NHK紅白歌合戰》，但改以預錄方式製作，經剪接並加上繁體中文字幕後於除夕播出，更貼近台灣觀眾的收視習慣。節目多年來不只邀請當年度人氣歌手，也固定找來海外嘉賓助陣，從SHINee、NCT127、i-dle、LE SSERAFIM到BTS都曾留下足跡，今年則迎來King & Prince永瀨廉、高橋海人以及&TEAM。回頭看2016年的那次演出，BTS當時還沒站上如今的世界高度，但已經用滿滿準備與真心，把一個除夕夜變成經典。而他們也將於11月來台，首度站上台灣最大的場地：高雄世運主場館，舉辦3場演唱會，預計和15萬名觀眾同歡。