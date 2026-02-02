王品集團2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，今（2）日公布1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元！百萬年薪的店長、主廚超佔過3成；表現最突出的店長年終領到47個月，年薪突破300萬元，令人稱羨。起薪最高5.5萬元職位、加薪關鍵、升職時間全曝光。
王品店長百萬年薪超過3成！他年薪破300萬、年終領到47個月
王品集團公布2025年全年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史新紀錄，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍。台灣事業群2025全年業績再創高峰，營收達191.5億元，年增7%，距離200億元里程碑僅一步之遙。
王品集團表示，秉持「與同仁共享經營成果」理念，公布1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元！官方透露，「2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19位店長、主廚年薪更達兩百萬」。
官方說明，2025年有超過5000人次獲得加薪機會，超過500名同仁升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。透露「有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚」，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。
其中，最讓人眼睛一亮的是，「表現最突出的店長領到47個月，年薪突破300萬元」，王品集團表示，除了有店長基本月薪，再加上每月門店達成獎金、年終獎金等，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關，實在是太令人羨慕了。
王品起薪最高5.5萬元職位曝光！2年半內升店長：年薪翻倍達百萬
王品集團表示，今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為36,800元起，比法定基本工資高出25%；其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45,200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。這也是王品連續13年調升品牌起薪。
官方以火鍋品牌「聚」為例，「有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。」業者打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁可以不用靠苦熬年資，有機會在短時間內實現薪資躍升。
瓦城泰統集團：今年釋出超過500個
職缺！薪資調幅最高達25%
瓦城泰統集團也宣布今年度將釋出超過500個
職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員。將持續以多品牌策略精準展店， 全年將以雙位數店成長為目標，深化布局全台重要商圈。 官方表示，在人才需求殷切之下，將持續優化具有競爭力的薪酬福利和培訓計畫，瓦城泰統集團 每年皆固定根據同仁考核表現，進行調薪與升遷， 優秀同仁一年內薪資調幅有機會達15%～25%。並提供多種績效獎金方案，包括月獎金、季獎金， 以及其他激勵措施。
資料來源：王品集團、瓦城泰統集團
瓦城泰統集團也宣布今年度將釋出超過500個