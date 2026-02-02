我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫樂欣的前妻是「小林志玲」馮媛甄。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

43歲女星鍾欣怡和知名製作人孫樂欣結婚12年，近來她在臉書曝光當年的婚紗照，並寫下結婚多年的心情，提到當初因為孫樂欣剛結束上一段婚姻，身邊的朋友都叫她不要嫁，讓不少人驚訝原來孫樂欣結過婚。孫樂欣的前妻是女星馮媛甄，因為天生娃娃音，還有小林志玲的稱號。鍾欣怡吐露10幾年前要嫁給孫樂欣時，很多人都問她，「妳真的要嫁嗎，他之前的婚姻才剛結束沒多久，演藝圈誘惑這麼多，很沒有安全感欸。」身邊的朋友比她還緊張。不過鍾欣怡知道，比起外面的聲音，更要相信自己的直覺，「10年過去了！回頭看、我真的很想抱抱10年前那個勇敢的自己，這10年、我們始終都是『一起』！我們是夫妻，更是彼此最好的朋友。」比起結婚10年，更多人驚訝孫樂欣原來結過婚，他在2008年時和女星馮媛甄結婚，2011年離婚，馮媛甄因為天生娃娃音，被封為小林志玲，因參加《我猜我猜我猜猜猜》的超級桃花美少女單元出道，也很常上《康熙來了》。馮媛甄曾在節目上說孫樂欣很大男人，喜歡講道理，還不准她私下化妝出門，如果化妝就不帶她出門吃飯，吃的餐廳還有指定，只能吃粽子、麥當勞跟Pizza，因為故事太獵奇，還因為這樣讓孫樂欣上了入口網站的熱搜。而這段感情最後沒能修成正果，兩人離婚後，孫樂欣再婚娶了鍾欣怡，馮媛甄也大方祝福他們幸福，馮媛甄也在2015年和霧峰林家後裔的賽車手林帛亨結婚，生下1女。