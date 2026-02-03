我是廣告 請繼續往下閱讀

有10萬塊真的好開心，謝謝公司給我們3個多月的年終

▲最近有網友分享自己年終獎金領到10萬元，羨煞不少人，但卻有前輩抓出「底薪很低的盲點」，引爆討論。（圖／記者林志怡攝）

年終獎金爽領10萬舒服了？前輩抓包1細節愣：外行才會羨慕

有人詢問該網友月薪多少錢，結果得到「3萬元」左右的答案

▲不少職場前輩發現，雖然該網友年終很高，但是月薪卻只有3萬元左右，影響許多法定權益，還不如月薪3萬5000元、年終1個月的工作。（圖／記者陳明安攝）

月薪低會影響到許多法定權益，像是勞工退休金、資遣費、勞保、離職補助等

但年終獎金是屬於「恩惠性給予」，勞基法並不會有所保障

到底選高月薪還是高年終好？全面解析一次看懂

也就是實際上年度差距從5000元縮減成680元。

否則高月薪才是正真的死錢，入袋為安也是永遠不變的王道，不用羨慕別人高年終，先爭取高月薪才更重要！

▲底薪3萬5、年終1個月跟底薪3萬、年終10萬的工作全面比較，結果還是底薪3萬5、年終1個月勝出，高月薪始終比高年終還要實在。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

最近準備過年，許多公司行號都開始舉辦尾牙、發放年終獎金來犒賞員工一整年的辛苦，然而年終獎金因為不是勞基法硬性規定的公司福利之一，導致有些人年終超高、有些人超低甚至沒有，常常都在年節前引爆討論。有網友就分享自己年終領到10萬元相當開心，也有很多人羨慕，但不少職場前輩卻發現該網友「底薪低到很可怕」，完全不會是一件好事，貼文引起廣大迴響。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「終於領到公司的年終獎金，，這下子可以好好過年了！」只見貼出的入帳單，清楚標示銀行有10萬元入帳，真的是一早就被錢給砸醒的概念。不少網友紛紛回應、「第一年說公司沒賺錢老闆沒規劃，第二年給了2600，看到別人領10萬真的很羨慕」。然而在眾多留言中，，等同於該公司發放給員工年終獎金大約為3.3個月，看起來很大方給很多，但有不少職場前輩表示、「超可怕的底薪，年收入都壓在年終了，高月薪絕對比高年終更實在，真的不用羨慕這種工作」。原來，該網友雖然年終非常高，但是月薪卻只有3萬元左右，，另外月薪在勞基法上是有受到強力保障的「經常性給予」，不得隨意扣減，，簡單來說公司今年不賺錢，突然宣布年終獎金減少、不發，勞工也求助無門。以該網友的案例來說，我們就用最普通的「月薪3萬5、年終1個月」來計算比較，在總年收上，月薪3萬5、年終1個月的年收入為45萬5000元；而月薪3萬、年終10萬的年收入為46萬元，確實是多了5000元，但這一切只是帳面上的「現金幻覺」。因為月薪3萬5以及月薪3萬的勞退提撥6%計算之後，前者一年2萬6136元、後者一年2萬1816元，雇主每年都會幫你多存4320元到退休金專戶，為了這680元的代價，員工會失去的還包括公司異動被資遣的話，月薪3萬5一定比月薪3萬領得多；失業給付也是投保薪資60%，基數越大當然也領比較多。每個月多5000元可以靈活運用之外，年終獎金本來就不受勞基法保障，你今天能領10萬，不代表你未來都能領10萬，除非你有百分之200%確定這間公司的營運狀況，