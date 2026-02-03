我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）昨（2）日病逝，享年57歲。他一生創作無數經典歌曲，音樂成就備受肯定，但在鎂光燈之外，他的感情生活卻長年成為外界關注焦點，從和陸元琪婚內長期外遇，到成為植物人後沒人照顧，構成了他人生中最複雜的一條支線。袁惟仁2002年與歌手陸元琪結婚，婚後育有一子一女，原本被視為音樂圈才子佳人的組合，卻在婚姻中逐漸變調，陸元琪曾公開指控，袁惟仁在婚內出軌長達13年，甚至在她生下第二胎才3個月之際，就接到第三者打電話要求「退位」，令她身心備受打擊；不過為了孩子，陸元琪選擇隱忍多年，不過卻無法挽回袁惟仁的風流之心，直到2016年，兩人正式簽字離婚，結束長達14年的婚姻。離婚後，袁惟仁的感情動向依舊備受關注，2018年他在上海錄影期間突發腦溢血倒地，第一時間發現並陪伴在側的，並非前妻或家人，而是當時的女友「菲聆」，此外，他過去也曾被拍到與網紅陳葳互動密切，雖然雙方皆否認戀情，仍難平息外界質疑。自2018年病倒，到後來陷入長期植物人狀態後，過去圍繞在袁惟仁身邊的紅粉知己、緋聞對象陸續淡出，甚至被形容為「全跑光」，因此他只能長期由二姐在台東老家貼身照顧，讓外界不勝唏噓。袁惟仁的一生，在音樂才華與感情爭議之間擺盪，晚年病榻前的人情冷暖，更映照出他私生活留下的餘波。留下的，不只是經典旋律，也是一段充滿爭議與反思的人生故事。1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。