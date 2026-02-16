我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新竹市黨部日前召開黨代表大會，會中決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，且現任者也沒有優先禮遇。竹市北區部分，將提名3人，不過該區有4人有意參選，包含現任議員楊玲宜、立法院黨團總召柯建銘特助戴振博、議員劉康彥辦公室主任林士凱及黨員曾國維，也因此該區有機會辦理初選；面對黨內對手來勢洶洶，戴振博接受《NOWNEWS》訪問時談起自身兩大優勢，包含具備高學歷且跨領域的專業背景、唯一有國會經驗的參選人。民進黨新竹市本屆有9席議員，包括東區4席曾資程、鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯；北區2席劉康彥、楊玲宜；西區1席陳建名；南區1席施乃如；香山區1席林盈徹。民進黨新竹市北區議員部分，席次將從2席，增至3席，目前已有4人表態參選，其中，劉康彥確定不爭取連任，將交棒給辦公室主任林士凱參選，而楊玲宜雖然是現任議員，但依照市黨部黨代表大會決議，現任者並無優先提名禮遇，未來該區議員若無法完成協調，將採「全民調」初選方式。身為立委柯建銘特助的戴振博將角逐此次初選，談起與黨內對手自身優勢，他認為有兩個面向，第一，具備高學歷且跨領域的專業背景，是四位擬參選人中學歷最好。他說，他畢業於國立台北科技大學工業工程與管理系，後續取得清華大學公共政策與管理碩士，兼具產業運作與公共政策治理的系統性訓練，這樣的背景，讓他在看待公共議題時，不僅能理解企業與科技產業的實際需求，也能以制度設計與政策執行的角度，思考政府該如何有效解決問題。第二，出身國會體系，熟悉中央與地方的資源運作，也是唯一有國會經驗的參選者，他提到，相較於新竹市多數議員主要累積在地服務經驗，他除了長期參與地方選民服務外，也曾在柯建銘總召身邊協助大新竹的選服與政策協調，具備實際的中央歷練。戴振博指出，這段經驗讓他對中央部會運作、跨層級溝通與資源整合有高度熟悉，能有效串聯中央政策與地方需求，未來若能進入市議會，他有信心把這樣的能力轉化為更高效率、更有品質的服務。談起過年跑攤行程，戴振博也說，預計將去新竹的廟宇參香祈福、發放小紅包，將透過最直接的方式，在第一線與民眾互動交流，傾聽地方民意的心聲，爭取更多選民的支持。