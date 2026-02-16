我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣法界文化博大精深，不僅在法庭上唇槍舌戰，私下更流傳著一套「生存禁忌」。從辦公桌上用來鎮壓的綠色乖乖，到分案期間猶如鬼故事般的「屁股黏椅子」守位戰，還要嚴守「四勿」以防大案上門。飲食上，法官懼怕象徵「忙與旺」的芒果鳳梨，律師則視其為業績吉兆；就連法袍洗滌也大有學問。此外，針對火藥味十足的開庭攻防，如何透過清空桌面與庭後速離來保命，更是律師界血淚換來的生存之道。《NOWNEWS今日新聞》，將帶您揭開法院高牆內神秘的職場文化。行銷逾半世紀的「乖乖」不僅是國民零食，更是台灣法官祈求案件順遂的吉祥物。法官常將其供奉於辦公桌或卷證櫃，期盼案情不節外生枝、順利結案。不過，挑選乖乖有其禁忌：法官僅擺放綠色包裝的椰子口味，象徵「綠燈」一路通關；至於黃色的五香口味則是辦公室大忌，因「五香」音同「五箱」，對法官而言，這代表卷宗數量驚人，絕對不能亂放。法官圈流傳著極其嚴格的「分案禁忌」，每逢重大案件分案的「非常時期」，全院上下便會進入戒備狀態。法官、書記官及助理必須緊黏辦公室座位，傳說若位置空著，案子就會「自己坐下來」。最考驗人的是，這項防護必須持續到分案結束，且即便在法庭審理其他案件，座位的防禦力也無法發揮作用，唯有乖乖守在辦公位子，才能避免重大案件「花落自家」。此外，法官們還須恪守「勿視、勿聽、勿言、勿動」的四勿原則：不議論案件、不聽八卦、不看新聞、不打聽分案進度。在這段敏感時刻，任何好奇心都可能招來「詛咒」，只要一不留神多嘴或探聽，下一秒該案件就可能精準地出現在辦公桌上。同樣是水果，法界兩端態度大不同。法官與檢察官對「芒果」與「鳳梨」敬而遠之，前者諧音「忙」，後者台語「旺萊」象徵案源滾滾，對於已陷入案海的司法人員而言，這代表忙上加忙、旺到沒完沒了。相對地，律師因按件或按時計酬，最怕門可羅雀，因此極為歡迎這類象徵生意興隆的吉祥水果。送禮前若不分清對象，恐怕會從好意變惡咒，直接被列入黑名單。法學界對法袍洗滌極其講究。律師深信白邊袍象徵黑白分明，洗了會洩掉「浩然正氣」與勝訴好運，因此袍子愈灰黃，往往代表資歷與功力愈深；法官與檢察官則視運勢而定：若審案不順，會洗袍祈求「洗去霉運」；反之若歲月靜好，則絕對不洗，以免驚動現有的順遂氣場。律師在法庭攻防時，桌面嚴禁擺放尖銳物品，以防當事人情緒失控將其轉化為攻擊武器。此外，為避免對造當事人懷恨報復，律師開庭後必須迅速撤離並錯開離場時間；過去曾發生律師在法院外遭對造衝撞或痛毆殉職的慘案，因此「不與對造接觸」已成為法界保命生存守則