以「初魚」品牌起家的豊漁餐飲集團宣布，於台北民生社區推出全新品牌「朝炭」，將日本街頭最日常、最舒心的炭火烤魚定食，帶入早午餐時段，日本直送當季新鮮漁穫，將烤魚做成鹽烤、幽庵燒、西京燒三種選擇，配上「悉心以兩種米」烹煮出的白飯，一開幕就營造好口碑。《NOWNEWES今日新聞》上訂位平台查詢，目前2月15日前的座位已被秒殺訂光，需等2月15日當日再開放之後席位。
「朝炭」主廚余沁儒（Eden）深耕日料體系多年，經歷居酒屋、握壽司、割烹等多元現場，曾於米其林二星餐廳「祥雲龍吟」追隨稗田良平主廚，並在「盈科」開幕期間擔任其重要夥伴，他說：「我一直很想做一間烤魚專門店，因為在日本，這就是最日常、最舒服的一餐。」因此有了「朝炭」這間日式早午餐餐廳。
「朝炭」僅設有十席板前座位，最受矚目的焦點莫過於二口「雲井窯」烤爐。每日清晨點火，燒紅的備長炭靜靜鋪滿爐膛，主廚立於爐前專注翻轉魚身。魚皮在炭火燻烤下變得蓬脆，肥美油脂滴落炭面激起裊裊白煙，炭香與脂香在空氣中交織瀰漫，每個吃過的饕客都表示彷彿置身於日本的晨間場景。
新鮮漁穫先製成一夜干 每天現烤出三口味
Eden表示，朝炭依季節選擇每日魚種，因此日本與台灣產地皆有。Eden強調，目前店內提供三款經典日式烤魚烤法，皆以炭火現烤完成：
鹽烤：以主廚自製「一夜干」手法處理，是最為直球對決的料理手法。選用來自福岡、份量十足的青花魚，透過高火快速定型，鎖住魚肉油脂與水分，皮酥肉飽滿。
幽庵燒：使用清酒、味醂、醬油與柑橘調和醃漬當季最肥美的鰆魚，香氣清爽，帶出魚肉最自然的甘甜。
西京燒：選用日本京都白味噌與信州赤味噌來醃漬九州的黑喉，風味溫潤、層次細緻，是日式家庭料理中最經典的風味代表。
靈魂要角「白飯」 混合兩種米 嘗試做出軟水口感
除了烤魚，朝炭同樣將心力投注在白飯上。經過反覆測試，最終選定以日本七星米與魚津米1:1混合炊煮，七星米帶來清爽的甘甜，黏彈度高的魚津米撐起顆粒感與圓潤的口感，使白飯不只是配角，而是能與烤魚並肩的靈魂核心。
煮飯用水亦依台北松山區水質條件調整比例，嘗試貼近日本關西偏軟水的口感，並透過靜置、釜鍋火力變化與悶蒸時間控制，讓米飯散發米香，且粒粒分明、柔潤飽滿。如此極致講究，Eden笑說：「我做料理有一個原則，我自己一定要喜歡吃，才有辦法把它做好。」
此外，套餐內容搭配多款以日式技法發想的小料理與醃漬物，像是乳酸發酵高麗菜、奈良漬小西瓜、柴魚高湯玉子燒與白酒漬番茄等。
「朝炭」也每日提供單點小料理展現主廚創意，如搭配自製優格乳酪的「油漬生蠔」，風味辛香酸爽；以及選用鹿兒島 A5 和牛，佐以九種蔬菜熬製味噌醬的「炭烤牛肉」等。
▪️店家資訊
朝炭
地址：台北市松山區富錦街 448 號 1 樓
營業時間：10:00–17:00（週二、三公休，2 月將配合農曆春節調整）
餐價：每套早午餐680元、880元
訂位方式：inline平台 或洽詢官方 IG朝炭
「貳樓」免費送10
K跑者吃綠超人藜麥佛陀碗
早午餐品牌「貳樓」推出「10K
跑者挑戰」，即日起至3月底平日期間，至貳樓出示當日10 K跑步紀錄，配速低於7分，滿足低消即贈送一份「 綠超人藜麥佛陀碗」，2月22日更加碼推出只要出示當日10K跑 步紀錄，配速低於7分且路線圖內有包含「2」的圖案， 滿足低消即贈送指定早午餐一份。
資訊來源：朝炭、貳樓
我是廣告 請繼續往下閱讀
「朝炭」僅設有十席板前座位，最受矚目的焦點莫過於二口「雲井窯」烤爐。每日清晨點火，燒紅的備長炭靜靜鋪滿爐膛，主廚立於爐前專注翻轉魚身。魚皮在炭火燻烤下變得蓬脆，肥美油脂滴落炭面激起裊裊白煙，炭香與脂香在空氣中交織瀰漫，每個吃過的饕客都表示彷彿置身於日本的晨間場景。
Eden表示，朝炭依季節選擇每日魚種，因此日本與台灣產地皆有。Eden強調，目前店內提供三款經典日式烤魚烤法，皆以炭火現烤完成：
鹽烤：以主廚自製「一夜干」手法處理，是最為直球對決的料理手法。選用來自福岡、份量十足的青花魚，透過高火快速定型，鎖住魚肉油脂與水分，皮酥肉飽滿。
幽庵燒：使用清酒、味醂、醬油與柑橘調和醃漬當季最肥美的鰆魚，香氣清爽，帶出魚肉最自然的甘甜。
西京燒：選用日本京都白味噌與信州赤味噌來醃漬九州的黑喉，風味溫潤、層次細緻，是日式家庭料理中最經典的風味代表。
靈魂要角「白飯」 混合兩種米 嘗試做出軟水口感
除了烤魚，朝炭同樣將心力投注在白飯上。經過反覆測試，最終選定以日本七星米與魚津米1:1混合炊煮，七星米帶來清爽的甘甜，黏彈度高的魚津米撐起顆粒感與圓潤的口感，使白飯不只是配角，而是能與烤魚並肩的靈魂核心。
煮飯用水亦依台北松山區水質條件調整比例，嘗試貼近日本關西偏軟水的口感，並透過靜置、釜鍋火力變化與悶蒸時間控制，讓米飯散發米香，且粒粒分明、柔潤飽滿。如此極致講究，Eden笑說：「我做料理有一個原則，我自己一定要喜歡吃，才有辦法把它做好。」
「朝炭」也每日提供單點小料理展現主廚創意，如搭配自製優格乳酪的「油漬生蠔」，風味辛香酸爽；以及選用鹿兒島 A5 和牛，佐以九種蔬菜熬製味噌醬的「炭烤牛肉」等。
▪️店家資訊
朝炭
地址：台北市松山區富錦街 448 號 1 樓
營業時間：10:00–17:00（週二、三公休，2 月將配合農曆春節調整）
餐價：每套早午餐680元、880元
訂位方式：inline平台 或洽詢官方 IG朝炭
「貳樓」免費送10
早午餐品牌「貳樓」推出「10K