▲白瑜（如圖）擁有專業占星學識背景，功力與人氣兼具。（圖／翻攝自白瑜老師臉書）

TOP1／雙魚座／聚會桃花旺、感受說清楚就對了

桃花指數：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

TOP2／巨蟹座／安全感提升、親友介紹緣分可信

桃花指數：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

TOP3／處女座／朋友升級戀人、透明相處少誤會

桃花指數：⭐️⭐️⭐️⭐️

▲2026年12星座桃花排行榜。（圖／Gemini AI／記者黃聖凱監製）

TOP4／金牛座／慢熱但踏實，家與金流談得攏

桃花指數：⭐️⭐️⭐️⭐️

TOP5／射手座／一起做些事情，活動易遇對的人

桃花指數：⭐️⭐️⭐️⭐️

TOP6／天蠍座／共旅共學加溫、聊得深是關鍵

桃花指數：⭐️⭐️⭐️

TOP7／雙子座／社群邂逅多、先一起做事再定義

桃花指數：⭐️⭐️⭐️

▲白瑜（如圖）指出獅子座、天秤座、摩羯座是2026年桃花運勢末三名。（圖／翻攝自白瑜老師臉書）

TOP8／水瓶座／腦波合拍型緣分、一起規劃更甜

桃花指數：⭐️⭐️⭐️

TOP9／牡羊座／金錢觀一致、達成共識後的默契

桃花指數：⭐️⭐️

TOP10／獅子座／給彼此個人空間、相處會更舒服

桃花指數：⭐️⭐️

TOP11／天秤座／價值觀先對齊、感情大事急不得

桃花指數：⭐️⭐️

TOP12／摩羯座／規劃多於浪漫、甜度要靠手動安排

桃花指數：⭐️⭐️

2026年你／妳還是孤單1人嗎？揮別情緒震盪、關係重整的2025年，2026 年在多顆行星換星座與逆行交錯的影響下，眾人對感情的期待和選擇方式明顯改變，占星專家白瑜向《NOWNEWS今日新聞》解析「2026年12星座桃花運勢排行」，摩羯座「工作為重」吊車尾、天秤座及獅子座不著急談感情、冠軍則由雙魚座奪下，聚會與社交活動高機率遇到對象、巨蟹座桃花也旺盛，適合透過親友介紹、熟人牽線結緣桃花。2026年雙魚座的桃花運勢非常亮眼，特別容易在聚會、朋友邀約、社交活動中遇到讓你產生好感的對象。今年你散發出更溫柔、包容的氣場，讓人感覺和你相處很舒服，也願意主動靠近你。不過雙魚座今年感情的關鍵不在於「有沒有桃花」，而是「你願不願意把感受說清楚」。你很容易期待對方能理解你的情緒，卻忘了對方其實需要明確的訊號。當你願意把在意、喜歡或不安說出口，關係反而會進展得比想像中快。今年適合先感受、再溝通，不要急著給關係下定義，讓情感自然發展，你反而更容易遇到真心想靠近你的人。2026年巨蟹座的感情運勢明顯回溫，內在安全感提升，也更懂得照顧自己與他人的界線。今年你不再急著向別人證明自己，而是開始在意「這段關係能不能讓我安心」。巨蟹座今年特別適合透過親友介紹、熟人牽線認識對象，這類緣分往往比較踏實，也更符合你對長期關係的期待。你會發現，真正吸引你的不再是別人的熱烈追求，而是願意陪你過日子、理解你情緒的人。今年若願意放下過度防備，慢慢打開心房，感情很容易朝穩定的方向發展，甚至有人會開始認真思考未來規劃。2026年處女座的桃花多半來自熟悉的朋友圈。原本聊得來、互相信任的人，在今年特別容易從朋友關係慢慢升級成情人。這樣的發展模式，會讓你感覺更安心，也更符合你對感情的期待。不過處女座今年在感情中要特別注意「溝通透明度」。行程、想法、界線如果沒有說清楚，很容易因為猜測而產生誤會。你不是不重視感情，而是太習慣把事情和想法放在心裡。當你願意把你的想法與在意的地方說清楚，反而能讓對方更理解你，也讓關係走得更穩定。給感情多一點耐心，今年有機會慢慢開花結果。2026年金牛座的感情節奏偏慢，但整體走向非常踏實穩定。你不會想要急著開始一段戀情，反而更在意這段關係是否真的能融入日常生活。對你來說，感情不是浪漫幻想，而是能不能一起面對現實、承擔生活責任的累積。今年金牛座特別重視居住安排、金錢觀念與生活步調是否合拍，當你發現彼此對未來的想像方向一致，感情自然會慢慢推進。單身的金牛座不妨多留意身邊默默付出、做事可靠、行動力強的人；有伴的金牛座，則適合好好談談財務分配與生活規劃。當生活基礎穩了，愛情也會跟著安心又自信。2026年射手座的桃花多半出現在「一起行動、一起做事」的過程中。無論是工作企劃、活動合作，或共同投入某個目標，都很容易讓你和別人快速建立默契與信任感。今年射手座不必急著為關係下定義，比起一開始就談戀愛，先享受並肩前進、一起完成事情的感覺，反而更容易看清彼此是否適合。你會發現，能陪你一起規劃、一起成長的人，比甜言蜜語更讓你心動。當你願意放慢腳步，讓關係自然發展，今年很容易遇到價值觀相近、人生方向一致的對象。2026年天蠍座的感情運勢走的是「少而精」路線。你不太想把時間花在表面互動或曖昧消耗上，而是更渴望能夠真正理解彼此、聊得深入的關係。今年你對感情的標準提高，寧可慢一點，也不願將就。今年特別適合透過旅行、課程、學習或共同探索某個主題來拉近距離。當你與對方在思想、價值觀或人生經驗上產生共鳴，感情就會自然升溫。不過天蠍座也要留意，不要因為過度防備而錯過機會。當你願意適度敞開心房、分享內在感受，對方才有機會真正走進你的世界。今年感情的關鍵不是激情，而是價值觀契合的深度與信任。2026年雙子座的桃花多半來自社群、網路、工作合作或朋友介紹。你容易在聊天、討論、合作過程中，慢慢對某個人產生好感。這種關係往往不是一開始就很明確，而是在互動中逐漸累積默契。雙子座今年不適合快速推進感情的節奏。你需要的是時間與觀察，而不是急著確認名分。當你們能一起解決問題、一起完成事情，感情自然會成長為你喜歡的樣子。今年的關鍵在於「先做朋友、再談感情」。只要你願意放下焦躁感，感情反而更容易走得穩定。2026年水瓶座的感情運勢偏向理性與精神交流。你特別容易被思想獨立、觀點新穎、能和你深聊未來的人吸引。對你來說，感情不只是陪伴，更是一種理念與人生方向的契合。今年水瓶座若能把內心的想法說出口，了解自己的需求並適時地表達，感情發展會更順利。你習慣自己想很多，卻不一定讓對方知道，容易讓人誤以為你對關係冷淡。當你願意邀請對方一起討論計畫、分享未來藍圖，關係會明顯升溫。今年的甜蜜，來自「一起規劃」，而不是轟轟烈烈的浪漫。2026年牡羊座在感情中容易因為生活細節而產生摩擦。你行動力強、節奏快，但在親密關係裡若缺乏耐心，很容易因家務分工、金錢使用或生活安排而起爭執。今年牡羊座的感情課題在於「清晰的溝通、默契達成共識」。與其情緒一來就爆發，不如提前討論責任與分工，反而能避免許多不必要的衝突。當你願意多一點傾聽、少一點衝動，關係其實有機會變得更穩定。今年感情的進展關鍵，不在速度，而在你是否願意調整用力的方式，如果是新認識的朋友，金錢觀是否一致，是很重要的參考點。2026年獅子座的感情容易出現「太靠近反而感到壓力」的狀況。你重視存在感，也希望被在乎，渴望在關係中被肯定、被需要，但若過度要求陪伴與回應，反而容易讓對方感到緊繃，關係中也會出現無形負擔。今年獅子座需要學習在親密與個人空間與自由之間找到平衡。感情不是時時黏在一起，而是各自安好、各自獨立的同時，還喜歡靠近彼此。給對方適度的個人空間，反而能讓相處更自在，也更長久。單身的獅子座不妨先把重心放回自己身上，培養自信與生活感；有伴的獅子座，則適合調整相處節奏。當你願意尊重彼此的步調，感情自然會回到舒服的位置。2026年天秤座在感情上容易陷入選擇與猶豫。一方面你渴望親密關係，希望有人陪伴與理解；另一方面又擔心做錯決定，害怕一旦投入的話如果對方不適合又無法回頭，因此在關鍵時刻反而容易裹足不前。今年感情最重要的不是速度，而是方向。價值觀是否一致、對未來生活的想法是否相近，遠比一時的心動更重要。建議天秤座放慢腳步，多觀察、多溝通，不必急著往下一個階段推進是最大的負責。當你真正確認彼此站在同一個人生觀和生活節奏上，再往前走，感情反而能走得更穩、更久。2026年摩羯座的感情容易被現實責任與人生規劃擠壓。你並非不在乎感情，而是習慣把工作、責任與未來藍圖放在前面，等到回過神來，才發現關係中的溫度已經被忽略，很有感覺的人，你沒有花時間去經營。今年摩羯座若想提升桃花與感情滿意度，需要一些勇氣去表白，也需要刻意為關係安排相處的時間。浪漫對你來說不是本能，而是一種需要練習的能力。主動表達關心、安排相處時光，都是讓感情回溫的重要關鍵。今年你的課題不是遇不到對的人，而是你是否願意為這段感情留出空間和世界，讓彼此真正走進彼此的生活。