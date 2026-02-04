我是廣告 請繼續往下閱讀

吸一氧化碳為什麼會中毒？延誤治療死亡率很高

▲新北市土城區一處民宅發生集體「一氧化碳中毒」案，導致11歲女童猝死，另7人送醫。（圖／翻攝畫面）

春節連假團聚注意 醫：再冷也要保持通風

新北市土城區一處民宅發生集體「一氧化碳中毒」案，導致11歲女童猝死，另7人送醫，警消懷疑是後陽台熱水器安置釀成意外；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，，民眾此時就應留意環境是否出現問題，若身邊人真的中毒倒地，一定要立刻保持現場通風並呼叫救護車。顏宗海說明，人體會出現一氧化碳中毒，主要是因為血液中的氧氣被一氧化碳占據，臨床上，一氧化碳中毒會導致全身缺氧，進而干擾其它器官，顏宗海指出，一氧化碳與紅血球結合的能力，相較於氧氣「高出200倍」，只要所處環境濃度太高，很輕易就會導致中毒，顏宗海提醒，，最常見冬天就是熱水器安裝在室內導致意外；提醒民眾，氧氣是一氧化碳中毒最好的治療，因此當出現這些症狀前兆時，務必打開窗戶或到室外維持通風，才能避免憾事發生。