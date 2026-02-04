櫻桃進入盛產期，各大賣場與量販通路陸續上架，紐澳空運品種選擇眾多，卻也讓不少消費者看得眼花撩亂。究竟不同櫻桃品種適合什麼時機購買？怎麼挑才會甜又脆？買回家後又該如何保存、清洗，才能避免「一放就爛」或把農藥吃進肚子裡？《NOWNEWS今日新聞》彙整選購重點，從品種差異、挑選技巧、正確保存與清洗方式，到營養價值一次解析。
📍本文重點摘要
◼︎櫻桃品種差異和購買時間點
◼︎櫻桃怎麼挑最甜最好吃？
◼︎櫻桃延長保鮮期：靠廚房紙巾
◼︎櫻桃放錯地方會超快爛
◼︎櫻桃錯誤清洗法：用鹽水反把農藥吃進肚
◼︎櫻桃正確清洗：用流動清水
◼︎櫻桃營養成分高
櫻桃品種差異和購買時間點
有內行的好市多會員分享「空運紐澳櫻桃」選購指南。根據指南分析，追求「極佳口感」的人應鎖定紐澳為主要產地的Kordia或 Regina ；若是以「農曆新年送禮」為目的，則應選擇1月底才轉紅的 Sentennial或紐西蘭與加拿大為主產地的 Staccato，這兩者主打爽脆口感；而針對追求「大果與CP值」的消費者，1月中下旬的 Lapin則是超值首選。
櫻桃怎麼挑最甜最好吃？
根據澳洲維多利亞州櫻桃種植者協會網站關於櫻桃上的挑選建議：
1.表面光滑：表皮要有天然圓潤的，吃起來才脆口；若表皮有皺褶代表水分已流失。
2.果梗綠色：剛摘下的櫻桃梗是鮮綠色的，若果梗轉黑已不新鮮，營養流失。
避免選擇質地柔軟、有明顯碰傷或瑕疵的櫻桃。
櫻桃延長保鮮期：靠廚房紙巾
櫻桃買回家怕很快就爛掉嗎？澳洲維多利亞州櫻桃種植者協會網站提醒買回來的櫻桃無需清洗，直接放在冰箱保存。此外，因為櫻桃碰水後極易發霉，要吃之前才用冷水沖洗即可，同時也要定期檢查櫻桃是否腐爛，要立即取出腐爛的櫻桃，以確保剩餘櫻桃的新鮮度。此外，台灣也有水果行建議可以在保鮮盒底部鋪上一層「乾燥廚房紙巾」，吸收多餘水氣，防止受潮腐爛。放入冰箱時務必蓋上蓋子或封保鮮膜，避免冷風直吹導致果皮皺縮脫水。
櫻桃放錯地方會超快爛
澳洲維多利亞州櫻桃種植者協會網站建議避免將櫻桃存放在氣味濃烈的食物例如洋蔥、大蒜附近，因為櫻桃會吸收該食物的氣味，而改變其味道。同時也不要把櫻桃長時間放置在窗戶附近、陽光直射處或其他溫暖的地方，因為溫暖的環境會導致櫻桃快速腐爛。
櫻桃錯誤清洗法：用鹽水反把農藥吃進肚
許多人習慣用鹽水泡櫻桃，專家示警會越洗越毒」，因鹽水會改變滲透壓，反而可能讓附著在表皮的水溶性農藥更容易「滲透」進果肉裡，把農藥吃下肚。此外，坊間還有流傳用小蘇打、醋、麵粉清洗，專家指出這些缺乏科學根據，過度使用恐減損風味與營養。
櫻桃正確清洗：用流動清水
步驟1.放入盆中，用細小的流動清水沖洗 10 至 15 分鐘，這是去除農藥最簡單有效的方法。
步驟2.洗完後再摘除蒂頭，避免髒水在清洗過程中滲入果肉。
櫻桃營養成分高
櫻桃含有維生素C、膳食纖維、鉀等營養素，並富含抗氧化物質如花青素等，有助於心血管健康、抗氧化。根據衛福部食品營養成分資料庫，每 100 公克的櫻桃，相當於約 1/4 碗飯的熱量及碳水化合物含量，但能獲取到1.3公克膳食纖維、236 毫克的礦物質鉀以及豐富的維生素C。
資料來源：澳洲維多利亞州櫻桃種植者協會網站
