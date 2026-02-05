我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祖雄（右）與佳娜（左）相差12歲，生活存在不少觀念落差，佳娜坦言曾錯怪祖雄打罵女兒，婚後首度對另一半說：「對不起！」（圖／TVBS提供）

婚姻是一場修煉，夫妻吵架在所難免，男星撒基努近日登上TVBS節目《11點熱吵店》，表示自己先前不顧老婆Maya工作辛苦，仍執意求歡，事後反省直說自己跟畜生一樣。而Maya為了安撫撒基努，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的。」撒基努與老婆Maya結婚多年，近來夫妻倆一同上節目，撒基努道歉說先前埋怨Maya總藉口好累，拒絕他求歡。老婆為了安撫他，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的。」撒基努後來陪著老婆外出工作，赫然察覺Maya每天光走路就走上1萬步，才體會老婆每次下班，都是心力交瘁回到家。他自責說：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」另外，Maya則趁機抱怨老公飲酒沒節制，有一次還是接到醫院通知，才知道老公又喝到不省人事。那次Maya氣急敗壞，直接對著撒基努說：「乾脆喝多一點，趕快去投胎！」對於自己話說太重，她也鄭重向撒基努道歉，但仍希望老公能控制飲酒。祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差，佳娜坦言曾錯怪祖雄打罵女兒，婚後首度對另一半說：「對不起！」她表示從來沒跟祖雄說過對不起，甚至還佯稱自己的母語沒有「對不起」語彙，嘴硬個性讓其他來賓無不嘖嘖稱奇。