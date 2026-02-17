農曆新年到來，家家戶戶忙著張貼春聯迎好運，卻有網友發現鄰居門口的春聯非常特別，整副春聯沒有半個中文字，完全不走傳統路線，而是整排英文字母與符號，仔細一看竟是化學元素，讓她困惑不已，求大神幫忙翻譯。貼文曝光後迅速引發討論，吸引大量網友圍觀，隨即有化學背景的網友現身解碼，原來竟是用諧音拼成「來禧踏金身康泰」、「迎新納福家和美」以及「福祿雙全」等祝福語，讓不少人直呼長知識，紛紛笑喊：「沒有化學底子還真看不懂這副春聯。」
鄰居貼新春聯完全看不懂！她愣爆：求化學大神解釋
網友「@kin_niu_a」在Threads分享照片表示，她發現鄰居家門口換上了新的春聯，但並非常見的中文字，反而是密密麻麻的英文字母與符號，乍看像是化學課本內容，「看了兩天百思不得其解」，希望有懂化學的網友能幫忙翻譯。
只見春聯上聯為Re錸、Sg𨭎、Tc鎝、Au金、As砷、Sc鈧、Ti鈦，下聯為Ag銀、Zn鋅、Na鈉、F氟、Ga鎵、Hf鉿、Mg鎂，橫批為F氟、Cl氯以及2個CHO醛基。
超狂化學春聯解答曝光！全場驚呆：太有才華
貼文曝光後，累積超過150萬次瀏覽量，有「化學大神」現身解碼，表示上聯透過諧音可解讀為「來禧踏金身康泰」，寓意來年平安健康、喜氣臨門，下聯則是「迎新納福家和美」，象徵新年納福、家庭和樂。
至於橫批，則是一組有機化學結構式，左側為F氟與Cl氯，右側為-CHO醛基，因結構中出現兩個醛基，被解讀為「福祿雙全」，巧思滿滿。
解答曝光後，讓不少網友直呼開眼界，紛紛笑翻留言「只覺得這戶人家不好惹，裡面一定住著化工大師」、「福神財神表示看不懂，算了換下一家好了」、「我以為是什麼咒語呢？鄰居好有創意，看到化學已昏」、「元素表忘光了，寫出這個真的很強」、「這是一種魔法界的結節」。
資料來源：Threads
