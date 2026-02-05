全聯、大全聯草莓季開跑！日、韓、台三國鮮果都祭出限定優惠，最低每盒只要239元，且任選2盒再多折10元，並且全聯攜手法國原裝進口果醬品牌「聖桃園」，推出8款草莓聯名甜點跟烘焙新品，最低只要25元，也可參加任2件現折10元優惠，將草莓的酸甜滋味融入日常甜點與麵包之中，讓春天的甜蜜更貼近日常。
全聯新鮮草莓特價了！日韓台產地通通有
全聯、大全聯草莓季登場，日本、韓國新鮮草莓同步開賣，其中「日本草莓」自2月6日起至2月12日，每盒特價365元，限定販售，看到一定要入手；「韓國空運草莓」2月12日起至2月16日前，單盒只要249元，品嘗異國草莓趁現在。
2月6日起至2月12日，台灣「大湖美姬草莓」則是特價249元，「莓果戀曲」藍莓、草莓一盒滿足，同時間特價239元，草莓季優惠再加碼，2月6日起至2月26日指定商品任選2件現折10元。
全聯草莓季登場！人氣甜點、麵包25元起
盤點去年全聯草莓季 We Sweet 熱銷商品前三名，依序為草莓鮮果布蕾、草莓卡士達蛋糕、草莓重乳酪，今年也特別回歸「草莓卡士達蛋糕」、「草莓鮮果布蕾盒」經典商品，在聯名新品與經典回歸的帶動下，對比去年同期業績可望成長1成。
聖桃園聯名We Sweet甜點新品，推薦「草莓芙蓮派」，以金黃酥脆塔皮盛裝香草卡士達與輕盈鮮奶油，中央點上草莓果醬、上層鋪滿多汁草莓鮮果（特價189元）；「草莓甜心捲」以香草戚風蛋糕捲入草莓果醬與乳酪鮮奶油，內層點綴杏仁糖脆（特價99元）；「草莓輕乳酪蛋糕」以輕盈乳酪搭配酸甜莓果慕斯與莓果香緹奶油（特價99元）；「草莓雲朵夾心餅」則以小巧鬆軟蛋糕體夾入草莓奶霜與果醬內餡，（特價65元）。
草莓系列麵包同樣不能錯過，聯名推薦「草莓生貝果」（特價32元）；「草莓口袋吐司」鬆軟吐司包入草莓醬，一口咬下酸甜爆餡，特價25元；「草莓麵包」以柔軟麵包體包裹香甜草莓內餡（特價25元）；「草莓乳酪軟歐」，草莓果醬搭配奶油乳酪雙餡，酸甜中帶出濃厚奶香，特價39元。此外，阪急麵包也攜手 READ BREAD 推出草莓季限定新品「草莓丹麥」（售價39元）。
大全聯草莓蛋糕219元！大湖草莓甜品搶攻草莓季
大全聯草莓季同樣火力全開，其中新品「好哄蛋糕（4吋）」以療癒系外型搭配柔軟蛋糕體（售價219元）；「草莓巧克力德國結」結合德國結麵包造型與香甜草莓巧克力，創造甜鹹交織、層次豐富的風味（售價55元）；「草莓香緹麵包」以新鮮草莓搭配香緹鮮奶油夾入柔軟麵包中（售價65元）。
甜點控則不能錯過「焦糖草莓泡芙」，一口式薄殼帶焦糖香脆口感，搭配冰涼且帶有新鮮草莓風味的卡士達內餡（售價88元）；另有「草莓奶醬蛋糕」以輕柔奶醬結合大湖草莓酸甜果香（售價180元），滿滿都是戀愛氛圍。
7-11「魚莓共生」安心草莓獨家開賣！北部3000家門市限定
7-11也瞄準草莓季商機，限定販售「新鮮美姬草莓」，自2月9日起於北部限定7-11近3000家門市獨家開賣（依各店實際到貨為準），每盒嚐鮮價199元。
「新鮮美姬草莓」利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法，以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植草莓，打造「菜養魚、魚養水、水養草莓」的循環農業生態鏈，讓草莓自然成熟、累積出香氣與酸甜層次，成就顆顆果大味美且安心食用。
資料來源：全聯、7-11
