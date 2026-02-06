2026 陽明山花季已正式揭幕，將持續至3月15日。台北市政府表示，本屆花季以自然、人文與永續為核心，透過花海景觀、裝置藝術、展覽活動及多元參與形式邀請市民走進陽明山。《NOWNEWS今日新聞》整理陽明山花品種、最新花況與交通、交通管制等資訊一次看。
🟡本文重點摘要：
▪️「2026陽明山花季」日期、地點與官網
▪️「2026陽明山花季」花種與最新花況
▪️「2026陽明山花季」亮點
▪️「2026陽明山花季」相關活動
▪️「2026陽明山花季」交通資訊與交通管制
🟡「2026陽明山花季」日期、地點與官網：
活動日期：2026年2月5日～3月15日
活動地點：陽明公園花鐘廣場及周邊（台北市北投區湖山路二段26號）
官網：花IN 台北- 2026陽明山花季
🟡「2026陽明山花季」花種與最新花況：
今年陽明山花季期間，包含櫻花、杜鵑、水仙在內的多樣花卉將陸續綻放，而此時最受矚目的櫻花，更有山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻等品種。據公園處表示，目前花鐘廣場周邊櫻花約有5成綻放，大約再過2星期應該就是展區櫻花盛開期。
「2026陽明山花季」展區地圖：高清版下載由此去
🟡「2026陽明山花季」亮點：
本屆花季特別邀請裝置藝術家林靖格（ChingKe Lin）參與創作，以竹編藝術回應陽明山的自然環境。林靖格以材料哲學為創作核心，透過竹編工藝探索人與自然之間的感知關係。花鐘廣場周圍將展出兩件竹編裝置藝術作品，包含「迎光上行」、「花開向好」。
🟡「2026陽明山花季」相關活動：
📍「陽明山低碳後花園特展」：
以「尋找與發現」為觀展主軸，透過大型延伸式插畫，將陽明山的代表地標、花季景觀、人文生活與植物角色整合成一幅可自由探索的春日風景。觀眾自入口的故事牆出發，透過互動方式在展區中尋找專屬角色，於輕鬆漫遊的過程中，體驗永續理念所傳遞的自然與生活意涵。
📍湖山光影X學校表演活動：
結合自然景觀與學校表演團隊演出，於紫藤花架周邊打造輕鬆開放的展演空間，讓觀眾在園區漫步的同時，欣賞多元演出，體驗午後至夜晚逐漸轉換的山林光影風景。
活動時間：
2026年3月14日(六)15:00-19:00
活動地點：
前山公園-紫藤花架(陽明山公車總站旁)
活動流程：
15:00-15:05 主持人開場
15:05-17:00 學校表演
17:00-17:15 專業表演團隊開場
17:15-17:18 湖山光影活動開場
17:18-17:30 長官貴賓致詞
17:30-18:00 在地學校表演活動
18:00-19:00 里民表演
🟡「2026陽明山花季」交通資訊與交通管制：
📍「2026陽明山花季」大眾運輸交通資訊：
▪️搭捷運：
至捷運石牌站，轉乘小8、128公車
至捷運北投站，轉乘小 9、129公車
至捷運劍潭站，轉乘紅5、260(區、花鐘線)、1717 陽明山公車總站下車，再沿湖山路、人車分道步行約20分鐘
▪️搭公車：
台北火車站搭乘260區間車或260花鐘班次即可到達
📍「2026陽明山花季」交通管制：
一、 平日管制：
▪️中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行。
▪️中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施。
▪️湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原06-17時調整為06-20時。
二、 假日管制：
▪️湖山路、勝利街口例假日07：00~18：00禁止車輛進入勝利街（公車除外）。
▪️湖山路例假日08：00~18：00禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛；並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道（公車除外）。
▪️紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口(北投分局公園派出所旁)例假日07：00~18：00禁止車輛進入（公車除外）。
資訊來源：2026陽明山花季官網、台北市政府
