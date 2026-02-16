我是廣告 請繼續往下閱讀

海水含有黃金並非都市傳說！而且科學家估計，海洋中蘊藏的黃金可人類歷史上開採出來黃金總量還要多，但也別高興得太早，由於海洋中的黃金成分低到根本難以提煉，想要「大海撈金」實際上只是夢一場。一個廣為科學界引用的估算指出，大西洋與北太平洋大約每1億公噸海水中含有1克黃金，考慮到海洋的龐大規模，如果把這數字換算成總數，那將是一大筆驚人數量的黃金；然而，若真的想一桶一桶的把黃金從海中撈出來，那就又完全是另一回事了。從海水中提取黃金的經濟性，取決於濃度、能源成本與選擇性。一篇針對海水礦物回收方法的綜合評估研究指出，以目前人類技術而言，從海洋提煉黃金難以具備商業可行性，將海水淡化廠與「黃金回收裝置」結合的構想，始終僅停留在實驗室或小型試驗階段，無法付諸實現。即便轉向海底礦床，情況也相差無幾。品位較高的礦床通常位於深海、分布零散，且與脆弱的海底熱泉生態系統緊密相連，在任何開採討論之前，都需要極為審慎的研究。那些宣稱「海洋蘊藏黃金財富」的故事，往往忽略了稀釋效應與實際操作的困難。但研究人員仍在持續追蹤海洋中黃金的總量，以及它在河流、海底熱泉與沉積物之間的循環速度，從科學的角度來看，人類無法從海中變出黃金並非令人失望的結論，而是嚴謹取樣、精密測量，以及誠實面對不確定性的最佳體現。