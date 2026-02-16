我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴敘俊本名超路人，還撞名《順風婦產科》的岳父大人。（圖／朴敘俊IG@bn_sj2013）

▲宋承憲本名「承福」，一聽就超有福氣。（圖／宋承憲IG@songseungheon1005）

▲孔劉自取藝名，以父母的姓氏「孔、劉」為自己命名。（圖／孔劉IG@gongyoo_official）

▲全智賢本名為「王智賢」，改藝名後星運大開。（圖／Disney+）

許多韓星在出道後會以藝名活動，有些人還因為藝名太過符合形象，而被誤認是本名。其中，以《冬季戀歌》爆紅的崔智友，其實本名是土味爆發的「崔美香」，跟她的高冷優雅形象差超多。而一聽就感覺是高富帥的朴敘俊，本名更是超像路人的「朴容圭」，讓大家都超驚訝。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理出5位常常被遺忘本名的藝人，除了以上兩位外，宋承憲、孔劉、全智賢其實也都是以藝名出道。崔智友在2002年以與裴勇俊主演的《冬季戀歌》爆紅亞洲，還被封為「催淚天后」。而人與名字一樣優雅的她，其實本名並不叫崔智友，而是土味爆發、超接地氣的「崔美香」。比起充滿現代優雅感的「崔智友」，她的本名聽起來更像是早期眷村或傳統市場裡某位熱心阿姨，充滿了濃濃的「土味」與懷舊感。但因為名字實在與崔智友高冷優雅形象不符，因此在經紀公司要求下，才以「崔智友」的藝名出道。朴敘俊人如其名，一聽就是有高富帥的感覺，但其實他的本名叫「朴容圭」。這個名字在韓國屬於相當傳統且稍微老氣的男名，聽起來就像是一位住在隔壁、平時會穿著運動服去慢跑的普通路人。朴敘俊還曾在節目中自爆，因為本名的韓文跟《順風婦產科》中的經典角色「朴英奎」相似，所以高中時常被同學戲稱為朴英奎的劇中角色「岳父大人」。宋承憲的名字充滿帥氣與穩重感覺，但其實他的本名飽含父母對他的祝福，叫做「宋承福」。雖然「福」字代表吉祥，但與他那雙英氣的濃眉大眼相比，這個名字瞬間讓他從「霸道總裁」變成了「鄰家憨厚歐巴」，不少粉絲得知後，都笑稱這名字真的聽起來非常有福氣。孔劉的名字聽起來幹練帥氣，他曾在節目中提到，這個藝名是他在出道前，自己以爸爸媽媽姓氏「孔、劉」合起來取的藝名，既浪漫又獨特。事實上，孔劉的本名叫做「孔地哲」，比起藝名，顯得相當硬朗、剛正，還透露出一點土味，聽起來像是一位嚴格的體育老師或軍官。比起藝名的溫潤如水，孔劉本名更透出一股成熟穩重的男人味。全智賢則是與其他人不同，只改了姓氏，她的本名叫做「王智賢」，乘載著父母希望她活得像有智慧君王一般的期許。但因為在韓國，「王」姓相對稀少，加上念起來有點拗口，因此在製作人與經紀人建議下，便將藝名改為「全智賢」，改名後的全智賢也星運大開，接演《我的野蠻女友》等超人氣作品，成為了韓流天后。