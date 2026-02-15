許多台灣民眾準備在今年三月初前往東京觀看世界棒球經典賽(WBC)賽事，東京是許多台灣人曾前往旅遊的地點，新宿、澀谷、原宿等地如走自家廚房，究竟在三月初還有哪些景點能去？日本Z世代近一兩年最喜好的近郊自然圈旅遊景點「深大寺」，似乎正好符合需求。
日台交流協會粉專去年曾提到，界隈(かいわい)一詞在近年來成為熱門流行語，在日文中原本具有「周圍、附近」的意思 ，但現在不僅是物理上的周邊，更被衍生作為特定領域、或擁有共同興趣的群體，屬於網路流行語，現在持續擴散出去後，在年輕人的社群上常常可以看到各式各樣的「界隈」大量發生。
日媒集英社報導，位於東京都調布市的深大寺近一年正迎來大批 Z 世代人潮。現在年輕人之間興起了被稱為「自然界隈」（自然圈）的打卡拍照流行，深大寺也因這波社群影響力，受歡迎程度被形容如同變成了「原宿」。
為何深大寺如此受歡迎？
若要選擇避開淺草或鎌倉等擁擠的觀光勝地，尋找一個不太遠、不過度華麗，卻能感受到「恰到好處的非日常感」地點，深大寺精準地契合追求這種微妙感官平衡的 Z 世代。
深大寺符合日本年輕世代希望的可以不用移動太遠的距離，就能夠接觸大自然景色，也能打卡拍照，跟上「自然界隈」的流行標準。
東京近郊自然景點眾多，為何唯獨深大寺表現突出？對此，日本導遊橋谷晃分析，第一，深大寺不需要穿著專業的登山服或攜帶複雜且多樣的裝備，只要穿著輕便的服裝，就能輕鬆前往。且因環境有經過維護，安全性高，風險相對較低。既有自然氛圍也不讓人感到負擔的，讓人格外舒適。
第二，Z 世代的需求不再是追求刺激或冒險挑戰，而是希望能泡在安靜清新的療癒氛圍，藉此調適心情。此外，歷史悠久的古寺風貌、水岸景觀、參道上的蕎麥麵店與咖啡廳、還有陶器繪畫體驗等，多樣樂趣濃縮在一個區域內，對於Z世代來說能一次滿足，豐富度具有吸引力。
同時再加上距離較近，有能夠「說走就走」的條件，雖然需要從車站轉乘公車，但對年輕人來說，這樣的轉乘路程反而帶來一點「小旅行」的儀式感。
最後，深大寺具備與其他大型觀光區被安排好的多項觀光設施不同，具備一定程度的「秘境感」，且能靠自己的雙腳行走進行自主探索或漫步。
深大寺僧侶岩田真精坦言，從2024年開始觀察到前來觀光的人數逐漸變多，他也高興看到大家來參拜，不過人潮帶來的喧嘩聲和垃圾也都跟著變多，希望民眾，輕聲細語。
當地旅遊諮詢中心指出，從2025年8月份左右開始，來訪的年輕人數量突然大量增加。他們注意到社群媒體上出現了東京避暑勝地和下一個淺草之類的貼文，在TikTok和Instagram上野看到有許多帳號介紹深大寺，說它是一個甚少人知道的約會好去處。
深大寺怎麼前往？
深大寺位於東京都調布市，可搭乘 JR 或京王電鐵至「調布站」，下車後到京王線調布駅中央口11號巴士站搭乘「調34｣、「吉14｣、「調35｣、「鷹66｣公車，於「深大寺小學校前」下車，步行5分鐘即可抵達。
「現代ビジネス」旅遊作家杉浦圭指出，深大寺已營造出一種「類似淺草」的氛圍，郊區成為旅遊目的地，從新宿站坐巴士大約40分鐘就能到。周末的公車幾乎滿員。車廂裡坐滿了戴著登山帽、背著大背包的老人，也有不少穿著運動衫和牛仔褲的年輕情侶。看來這裡更適合穿約會裝，而不是日常的休閒裝。
深大寺歷史與活動
深大寺是東京都歷史第二悠久，僅次於淺草寺的寺廟。它建於奈良時代的733年，是相當有名的祈求姻緣之寺，亦供奉著被列為日本國家重要文化財產的釋迦如來倚像(白鳳佛)，是關東地區最古老的銅製鍍金佛像。
值得注意的是，今年三月預計將有大批台灣人湧入東京，擁有約1300年歷史的深大寺，於每年3月3日、3月4日舉辦的「深大寺だるま市」，是春天抵達東京的象徵之一，是日本三大達摩巿集之一，結集了上百個攤位，陳列出大小各異的達摩、招財貓及動物擺設等。同時可以在附近的商店街品嚐甘酒及各式小吃，周邊還有20多間蕎麥麵店，當中不乏聞名的百年老店，其蕎麥麵利用深大寺旁豐富的水源製成，
