▲新的圍籬設計不僅是為了「好看」，更兼具了高科技的保安思維。在提升視覺穿透性的同時，機場保安等級不降反升，透過「五道防護機制」打造銅牆鐵壁。(圖／高雄國際航空站堤供)

為更新城市視覺，拉近機場與民眾的距離，高雄國際航空站斥資 1,300 餘萬元，將中山四路側原有混凝土圍牆改建為具穿透性的「雙層菱形網」圍籬，並設置先進的電子圍籬告警系統，在確保機場保安下，也讓民眾隔著圍籬就能飽覽飛機起降風彩。高雄國際航空站表示，傳統封閉式混凝土牆雖然安全性高，卻也阻隔了民眾與機場的視覺互動，為了落實「市港共融」理念，營造更親民的友善環境，航站在交通部長陳世凱與民航局長何淑萍全力支持下，著手推動圍牆改建工程。高雄站指出，此一工程於緊鄰中山四路的 09跑道頭下滑道約200 公尺的區域進行，歷經近百天施工，已趕在農曆年前，於4日完工，在春節旅遊旺季前，展現機場新風貌。新的圍籬設計不僅是為了「好看」，更兼具了高科技的保安思維。高雄站強調，在提升視覺穿透性的同時，機場保安等級不降反升，透過「五道防護機制」打造銅牆鐵壁。高雄站指出，除了以雙層細密網目與頂部蛇腹刺網防止攀爬，下方更設有防衝撞混凝土基座；科技面則運用電子圍籬偵測系統，配合內外網間的 3 公尺緩衝帶，一旦偵測異常震動立即告警，為機場保安爭取黃金應變時間。隨著圍牆「透視化」，機場周邊景觀將更具活力。站方特別推薦喜愛飛機的民眾，可前往翠亨南路一帶，在安全合法的區域欣賞飛機起降的震撼畫面。此次改善工程展現了高雄國際航空站在提升基礎設施與敦親睦鄰上的雙重努力，未來航空站也將持續優化周邊設施，致力於提供旅客與市民更安全、友善的機場環境。