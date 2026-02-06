煙波國際觀光集團目前在全台共有10家飯店，今（6）日宣布集團年終獎金最高將有6個月之外，全台也將再添四飯店據點，插旗嘉義北門、花蓮新城、宜蘭礁溪，並首次進軍中台灣，將有台中館。另外煙波集團也提及，飯店內中餐廳也將改名，強調在地化、強打客家菜。
煙波集團表示，今年逢30週年，為轉型契機，未來將從旅宿本業進一步跨足商場經營，以朝向整合住宿、餐飲與生活體驗的「場域經營專家」為發展目標。配合轉型策略，煙波同步推動既有場域內容升級，旗下中餐廳「醉月樓」今年重新改裝並更名為「滿月樓」，主打頂級客家料理，定位為客家文化傳承平台。
產品規劃上將依據旅客選點需求，分為溫泉型、都會型、親子型與文化體驗型，2026年預計插旗嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等地添飯店4據點，強化中南部與東部據點，擴大集團營運版圖。
台北新飯店「嵨開安旅（Hotel Uketamo）」 111間房、每晚6999元
台北則有新飯店開幕，福泰飯店集團跨足「身‧心‧靈療癒」的國際新興市場，於2026年1月推出全新自創品牌「嵨開安旅（Hotel Uketamo）」，飯店內設有來自尼泊爾的AVATA Wellness瑜伽自癒中心，按店推出「開幕限定‧Avata早安瑜伽」主題住宿專案，每房單人入住6999元，享有早餐與瑜伽課程一堂，再加1人僅需加價1000元。
福泰飯店集團表示，嵨開安旅以日本山形修驗道精神「Uketamo（受けたも），意指接納一切」為品牌靈魂，並以「城市裡的一座山」為設計概念，打造可淨化空氣的離子系統、天然礦物濾水等。嵨開安旅共有111間房，旗下有3間餐廳，7~16 樓為客房樓層，分做 6 種房型，每間房間皆裝設有頂級空氣清淨機，房內精選榮獲《2024 國際睡眠品質獎》德泰法蘭西獨立筒床墊、300 織數寢具床包、在地品牌茶籽堂香氛沐浴備品；部分房內還備有瑜伽墊、教學影片、尼泊爾頌缽組。
資訊來源：煙波國際觀光集團、嵨開安旅（Hotel Uketamo）
