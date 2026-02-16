隨著今年三月將有大量台灣民眾前往日本東京觀看世界棒球經典賽(WBC)的台灣隊賽事，許多人也在規劃東京或東京近郊旅遊行程。日本Z世代近年來流行「自然界隈」（在大自然中進行的各種活動）旅遊行程，位於東京近郊的小金井公園，如今也被日媒體點名極具爆紅潛力。
日台交流協會粉專去年曾提到，界隈(かいわい)一詞在近年來成為熱門流行語，在日文中原本具有「周圍、附近」的意思 ，但現在不僅是物理上的周邊，更被衍生作為特定領域、或擁有共同興趣的群體，屬於網路流行語，現在持續擴散出去後，在年輕人的社群上常常可以看到各式各樣的「界隈」大量發生。
隨著近年來深大寺成為日本Z世代流行的旅遊地點，在東京近郊還有哪些地點具備「自然界隈」的潛力？日本導遊橋谷晃向日媒集英社推薦「小金井公園」。
小金井公園在哪？
「小金井公園」橫跨東京都小金井市、小平市、西東京市、武藏野市，是佔地約 80 公頃的都立公園，公園前方流淌著玉川上水，，這是一條約43公里的古老水路，於江戶時代為了解決飲用水不足的問題所建成，透過網狀分布的地下水道將水供應給江戶地區的居民。
在交通方面，小金井公園位在JR中央線的「武藏小金井站」、「東小金井站」及西武新宿線的「花小金井站」之間，若從東小金井站搭乘巴士僅約7分鐘就可抵達。若由武藏小金井站與西武新宿線花小金井站步行，約20分鐘可抵達。
公園位於JR中央線武藏小金井站與西武新宿線花小金井站的中間，從兩個車站步行約20分鐘即可抵達，也可搭乘路線巴士前往。若要參觀鄰接公園的「江戶東京建築園」，建議在「小金井公園西口」下車，從面向小金井大道的西口進入最為方便。
小金井公園規模是日比谷公園的 5 倍、上野公園的 1.5 倍，是東京都立公園中第四大公園。以廣大的草皮廣場為中心，分布著遊樂設施、弓道場、蒸汽火車（SL）展示區及網球場等，園內是免費入場，許多民眾會在草坪悠閒地躺著，園內具有寬廣的草地、保留武藏野自然風貌的雜木林，以及兒童遊樂區，園內也可看到許多家長讓小朋友在廣大的腹地上玩耍和奔跑、騎腳踏車；若在櫻花盛開的時節到來，此處也是熱門的賞櫻景點，公園內1800棵櫻花樹更讓小金井公園曾入選日本櫻名所100選。
小金井公園內「江戶東京建築園」
小金井公園內亦有具參觀價值的「江戶東京建築園」，此地可在新宿站乘搭 JR 中央線，於武藏小金井車站下車。同時，可乘搭西武新宿線，在花小金井車站下車。在這兩個車站都可以乘搭開往「小金井公園西口」的公車，下車後步行。
江戶東京建築園是江戶東京博物館的分館，由公益財團法人東京都歷史文化財團負責博物館的管理和運作，在約 7 公頃的場地內復原展示了 30 棟從江戶到昭和初期的建築。走在裡面彷彿穿越時空，近年也備受海外遊客關注。
根據日本觀光局介紹，江戶東京建物園分成三個區域，某些區域是重新建造的城市景觀。走進每一個區域，如同步入不同的時代。遊客可自由地在街道上漫遊、取景拍照，或進入老建築中探索。
同時，相較其他博物館通常禁止拍照和使用攝影裝置，江戶東京建物園除少數例外情況外，遊客皆可拍照和攝影。
此外，日媒也推薦園內的《德拉朗德邸》（デ・ラランデ邸），這棟原先超過百年的西式建築，早期原位於新宿區信濃町。2013年被遷至江戶東京建築博物館並進行修復重建，如今也變成許多民眾爭相打卡的地點。屋內設有咖啡廳「武藏野茶房」，可以一邊品嚐紅茶蛋糕一邊休息。
若是在深秋時節來到此地，紅葉轉紅的季節，比起在東京市區的銀杏大道明治神宮外苑排隊拍照，這裡不需要人擠人，對於重視「容易拍照」的日本Z世代來說，這裡是個絕佳的口袋名單。
