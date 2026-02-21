我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美軍F-35A戰機發射AIM-120飛彈，未來將被AIM-260飛彈取代。（圖／美國空軍）

架於2017年墜毀。2015年「鷹擊-2015」演習中， 泰國空軍派出JAS-39戰機與共軍廣州軍區派出的殲-11戰機 進行模擬空戰，JAS-39取得4:0大勝，令中國軍事迷大為震驚。



紳寶公司於2016年推出JAS-39E/F型戰機(F為雙座型 )，換裝ES-05有源電子掃描陣列（AESA）雷達， 具備同時追蹤多個空地目標能力，發動機也換裝為美國奇異公司研製的F 414發動機，推力增加20%。最大起飛重量從1.4噸增加至1 .6噸、內部燃油容量增加40%，可發射美國AIM-120C- 7先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈X、歐洲MBDA的「流星」超音速中程飛彈。JA S-39E/F在2021年達到初始戰力，瑞典空軍訂購60架，JAS-39系列共訂購208架，其中部分租給其它國家使用。



另外，包括匈牙利、捷克、南非、巴西、泰國也都是JAS-39戰機現役用戶。2025年10月23日，烏克蘭與瑞典簽署意向書，將購買100至150 架JAS-39E/F戰機供烏克蘭空軍使用。



▲紳寶JAS-39獅鷲戰機（後）與「全球之眼」預警機（前）同框飛行畫面。（圖／翻攝自紳寶SAAB官網）



民進黨政府曾向華府喊話，期盼能出售F-35雷達匿蹤戰機，以對抗共軍新的第五代戰機，但是美方遲遲未同意，僅能出售F-16C/D Block70（F-16V BLK70）戰機給我國。在台灣買不到F-35戰機，加拿大卻嫌F-35A採購成本、維護費用過於昂貴，對於財政負擔過重，擬考慮其他機種，瑞典近期積極向加拿大政府推銷JAS-39E/F「獅鷲」（Gripen）戰機，以取代年邁的CF-18戰機。加拿大位於美國北方，加國空軍一直依賴美製CF-18戰機（F/A-18大黃蜂戰機加國版本），且作為 F-35「聯合打擊機(JSF）」計畫的「三級合作夥伴」，採購F-35A似乎是順理成章的升級選擇，加拿大原訂採購88架F-35A戰機。然而，隨著川普2025年回鍋白宮後宣布對加拿大發動貿易戰，甚至公開羞辱盟友，稱要將加拿大成為美國第51州，讓加拿大內部對於「完全依賴美國裝備」產生了巨大不信任感。美國駐加拿大大使皮特·霍克斯特拉（Pete Hoekstra）近日發出強硬警告，若加拿大不推進採購 F-35 計畫，美軍戰機將「更頻繁」且「更深入」地進入加拿大領空執行任務。不過，此番說法卻激怒加拿大政府，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）下令重新審查這筆價值190億加幣（約4400億新台幣）的軍購案。加拿大考慮不買F-35，另一個原因是操作與維護成本太高。2011年時，加拿大總審計長披露，65架F-35A戰機的30年的生命週期成本高達約 212 億美元（約6700億元），遠超預期金額，當時採購計畫因此被叫停。眼見美、加兩國關係，瑞典藉機向加拿大招手，瑞典軍工大廠紳寶（Saab）近期向加拿大政府提案，推薦加國採購72架JAS-39E/F戰機，搭配6架「全球之眼」（GlobalEye）預警機，進一步打造加拿大空軍未來空防體系。相較於美方咄咄逼人態度，若獲得加國青睞，紳寶拋出將擴大與加國國防工業合作的誘因，預計可創造約1萬個就業機會。JAS-39戰機在1988年首次飛行、1996年服役，該型機為一款重量僅8,200公斤的輕型戰機，具攔截、攻擊與偵察能力。JAS-39機身有1/4採用複合材料，採單發動機、大型後掠單三角翼設計、線傳飛行操縱，發動機為Volvo與奇異（General Electric）公司合作研製的RM12（F404）發動機。JAS-39戰機具備操作成本低廉、維修簡便特性，一組6名工作人員就可在野外從事維修後勤任務，由落地加油、掛彈、再升空僅需10分鐘時間。泰國是亞洲國家第一個使用JAS-39戰機的國家。泰國空軍在截至2016年共採購12架JAS-39戰機，包括8架單座JAS-39C、4架雙座JAS-39D型機，其中1