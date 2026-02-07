我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多倫多藍鳥隊於今（14）日正式宣布，球隊當家正捕手亞歷杭德羅·柯克（Alejandro Kirk）將出任2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）墨西哥代表隊的隊長。（圖／美聯社／達志影像）

▲明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）上屆WBC以超狂表現圈粉無數，儼然成為墨西哥棒球的新門面。（圖／美聯社／達志影像）

位置 重點球星 備註 先發投手 T.沃克 (Taijuan Walker)、J.烏爾基迪 (José Urquidy) 大聯盟經驗豐富 後援投手 A.穆尼奧斯 (Andres Muñoz) 38次救援成功、防禦率1.73 捕手 A.克克 (Alejandro Kirk) 世界大賽開轟、銀棒獎得主 內野手 J.梅內塞斯 (Joey Meneses)、L.烏里亞斯 (Luis Urías)、R.烏里亞斯 (Ramón Urías) 兄弟檔聯手、上屆英雄回歸 外野手 R.阿羅薩雷納 (Randy Arozarena)、J.杜蘭 (Jarren Duran)、A.湯瑪斯 (Alek Thomas) 速度、火力與防守兼備 總教練 B.吉爾 (Benji Gil) 上屆帶隊闖進四強

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將在3月點燃戰火，各國代表隊的初步名單也陸續出爐。儘管要複製上屆的四強奇蹟充滿挑戰，但這支融合了MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星與本土菁英的隊伍，絕對不容小覷。墨西哥將在Daikin Park舉行的B組賽事中，與美國、巴西、英國及義大利爭奪兩張複賽門票。本屆墨西哥隊的最大亮點，莫過於藍鳥隊的全明星捕手A.克克（Alejandro Kirk）。他在2025年賽季大放異彩，不僅入選全明星賽並獲得銀棒獎，更成為史上首位在世界大賽中擊出全壘打的墨西哥籍捕手。上屆因陪產缺席的他，這次將成為場上的指揮官，以其優異的引導能力與關鍵時刻的大心臟，帶領投手群衝鋒陷陣。內野防線方面，雖然I.帕雷德斯（Isaac Paredes）尚未出現在初步名單中，但曾在上屆大殺四方的國民隊重砲J.梅內塞斯（Joey Meneses）確定回歸。此外，Urías兄弟檔金鶯隊的三壘手R.烏里亞斯（Ramón Urías）與目前自由身的L.烏里亞斯（Luis Urías）也將攜手參戰，搭配海盜隊的新星N.岡薩雷茲（Nick Gonzales）與釀酒人隊游擊手J.歐提茲（Joey Ortiz），內野攻守具備一定水準。藍鳥隊剛簽下的C.龐塞（Cody Ponce）雖未在目前的投手名單中，但也是潛在的戰力補充。外野無疑是本屆墨西哥隊最強的一環。雖出生於古巴但已入籍墨西哥的「阿羅」R.阿羅薩雷納（Randy Arozarena），上屆WBC以超狂表現圈粉無數，儼然成為墨西哥棒球的新門面。他在2025年賽季為水手隊繳出2成38打擊率、27轟與76分打點的成績，依舊維持高檔。與他搭檔的是紅襪隊的外野飛毛腿J.杜蘭（Jarren Duran）。上屆只能在板凳觀戰的他，經過幾年的磨練已非吳下阿蒙，憑藉出色的腳程與日益成熟的打擊技巧，在美聯東區站穩腳跟。這兩位球星組成的「雙箭頭」，將為墨西哥隊提供恐怖的速度破壞力與長打威脅。響尾蛇隊的金手套得主A.湯瑪斯（Alek Thomas）也將鎮守中外野，構築銅牆鐵壁般的防線。投手環節由費城人隊資深右投T.沃克（Taijuan Walker）領軍先發輪值，他在大聯盟累積的經驗將是球隊定海神針。此外，太空人隊的J.烏爾基迪（José Urquidy）與光芒隊潛力新秀T.布萊德利（Taj Bradley）也都在陣中，加上小熊隊的J.阿薩德（Javier Assad），先發戰力相當堅實。牛棚方面，水手隊的終結者A.穆尼奧斯（Andres Muñoz）無疑是最大亮點。他在2025年賽季繳出鬼神般的1.73防禦率與38次救援成功，將負責關上比賽大門。洛磯隊的V.沃德尼克（Victor Vodnik）與遊騎兵隊的左投R.賈西亞（Robert Garcia）也將共同分擔後援重任。曾經帶領墨西哥隊在上屆WBC寫下歷史、並剛率領哈利斯科騎士隊（Charros de Jalisco）奪下墨西哥太平洋聯盟冠軍的總教練B.吉爾（Benji Gil），對於這支國家隊充滿信心。他以1996年加勒比海大賽墨西哥擊敗多明尼加「夢幻隊」的往事為例，強調球賽是打出來的。「如果我沒有信心，我甚至不會穿上這件球衣，」吉爾霸氣地表示。3月6日首戰英國隊的日子逼近，墨西哥隊已蓄勢待發，準備再次向世界證明他們的棒球實力，不僅要從B組突圍，更劍指重返四強、甚至更遠大的目標。