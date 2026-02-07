2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將在3月點燃戰火，各國代表隊的初步名單也陸續出爐。上屆2023年WBC上演灰姑娘傳奇、最終在準決賽惜敗給日本的墨西哥隊，本次依然來勢洶洶。儘管要複製上屆的四強奇蹟充滿挑戰，但這支融合了MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星與本土菁英的隊伍，絕對不容小覷。墨西哥將在Daikin Park舉行的B組賽事中，與美國、巴西、英國及義大利爭奪兩張複賽門票。
攻擊核心：藍鳥鐵捕Kirk坐鎮 兄弟檔Urías攜手助拳
本屆墨西哥隊的最大亮點，莫過於藍鳥隊的全明星捕手A.克克（Alejandro Kirk）。他在2025年賽季大放異彩，不僅入選全明星賽並獲得銀棒獎，更成為史上首位在世界大賽中擊出全壘打的墨西哥籍捕手。上屆因陪產缺席的他，這次將成為場上的指揮官，以其優異的引導能力與關鍵時刻的大心臟，帶領投手群衝鋒陷陣。
內野防線方面，雖然I.帕雷德斯（Isaac Paredes）尚未出現在初步名單中，但曾在上屆大殺四方的國民隊重砲J.梅內塞斯（Joey Meneses）確定回歸。此外，Urías兄弟檔金鶯隊的三壘手R.烏里亞斯（Ramón Urías）與目前自由身的L.烏里亞斯（Luis Urías）也將攜手參戰，搭配海盜隊的新星N.岡薩雷茲（Nick Gonzales）與釀酒人隊游擊手J.歐提茲（Joey Ortiz），內野攻守具備一定水準。藍鳥隊剛簽下的C.龐塞（Cody Ponce）雖未在目前的投手名單中，但也是潛在的戰力補充。
外野雙箭頭：Arozarena與Duran速度與激情兼具
外野無疑是本屆墨西哥隊最強的一環。雖出生於古巴但已入籍墨西哥的「阿羅」R.阿羅薩雷納（Randy Arozarena），上屆WBC以超狂表現圈粉無數，儼然成為墨西哥棒球的新門面。他在2025年賽季為水手隊繳出2成38打擊率、27轟與76分打點的成績，依舊維持高檔。
與他搭檔的是紅襪隊的外野飛毛腿J.杜蘭（Jarren Duran）。上屆只能在板凳觀戰的他，經過幾年的磨練已非吳下阿蒙，憑藉出色的腳程與日益成熟的打擊技巧，在美聯東區站穩腳跟。這兩位球星組成的「雙箭頭」，將為墨西哥隊提供恐怖的速度破壞力與長打威脅。響尾蛇隊的金手套得主A.湯瑪斯（Alek Thomas）也將鎮守中外野，構築銅牆鐵壁般的防線。
投手戰力：費城人Walker領銜先發 水手守護神Muñoz把關
投手環節由費城人隊資深右投T.沃克（Taijuan Walker）領軍先發輪值，他在大聯盟累積的經驗將是球隊定海神針。此外，太空人隊的J.烏爾基迪（José Urquidy）與光芒隊潛力新秀T.布萊德利（Taj Bradley）也都在陣中，加上小熊隊的J.阿薩德（Javier Assad），先發戰力相當堅實。
牛棚方面，水手隊的終結者A.穆尼奧斯（Andres Muñoz）無疑是最大亮點。他在2025年賽季繳出鬼神般的1.73防禦率與38次救援成功，將負責關上比賽大門。洛磯隊的V.沃德尼克（Victor Vodnik）與遊騎兵隊的左投R.賈西亞（Robert Garcia）也將共同分擔後援重任。
總教練Gil信心喊話：我們能擊敗任何人
曾經帶領墨西哥隊在上屆WBC寫下歷史、並剛率領哈利斯科騎士隊（Charros de Jalisco）奪下墨西哥太平洋聯盟冠軍的總教練B.吉爾（Benji Gil），對於這支國家隊充滿信心。他以1996年加勒比海大賽墨西哥擊敗多明尼加「夢幻隊」的往事為例，強調球賽是打出來的。「如果我沒有信心，我甚至不會穿上這件球衣，」吉爾霸氣地表示。
3月6日首戰英國隊的日子逼近，墨西哥隊已蓄勢待發，準備再次向世界證明他們的棒球實力，不僅要從B組突圍，更劍指重返四強、甚至更遠大的目標。
墨西哥隊重點戰力一覽
|位置
|重點球星
|備註
|先發投手
|T.沃克 (Taijuan Walker)、J.烏爾基迪 (José Urquidy)
|大聯盟經驗豐富
|後援投手
|A.穆尼奧斯 (Andres Muñoz)
|38次救援成功、防禦率1.73
|捕手
|A.克克 (Alejandro Kirk)
|世界大賽開轟、銀棒獎得主
|內野手
|J.梅內塞斯 (Joey Meneses)、L.烏里亞斯 (Luis Urías)、R.烏里亞斯 (Ramón Urías)
|兄弟檔聯手、上屆英雄回歸
|外野手
|R.阿羅薩雷納 (Randy Arozarena)、J.杜蘭 (Jarren Duran)、A.湯瑪斯 (Alek Thomas)
|速度、火力與防守兼備
|總教練
|B.吉爾 (Benji Gil)
|上屆帶隊闖進四強
