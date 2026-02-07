日系超市 LOPIA（樂比亞）甜點區近期買氣驚人，總經理透露招牌「LOPIA提拉米蘇」周銷 500 盒，連遠在義大利的製造商都嚇傻！面對缺貨危機，官方緊急推薦一款「LOPIA隱藏版甜點」救火。總經理隨後更發文正名，這款「LOPIA總經理推薦」的千層蛋糕，其實是來自日本群馬縣的正宗日貨，與日本賣場同步販售，被視為「LOPIA必買2026」清單中的最強黑馬。
義大利進口銷量爆衝 廠商嚇壞
LOPIA 總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）在Threads發文指出，這款爆紅的提拉米蘇是採購團隊經歷多次被拒絕、不斷誠懇拜託才終於談成的「義大利直輸」商品。有網友在社群曬出標籤與實品照驚呼：「跟我在義大利帕多瓦吃的一樣！入口即融！」。
如此道地的口感引發瘋搶，總經理坦言，短短一周的訂貨量就等於 11 月整整一個月的數量，驚人買氣讓義大利製造商都「嚇了一跳」。為了消化這波熱潮，官方已緊急調度 20 呎貨櫃趕運台灣，希望能滿足台灣消費者驚人的消費力。
買不到怎麼辦？總座推「群馬產」最強替補
針對「LOPIA提拉米蘇」供不應求的情況，總經理親自選定了一款替代方案，就是「LOPIA千層蛋糕」，這是由日籍熟食採購員強力推薦的逸品。為了確保產量與品質穩定，該商品直接由「日本群馬縣工廠」製造進口，規格與口味皆與日本 LOPIA 賣場完全相同。總經理更透露，這款「LOPIA隱藏版甜點」在日本受歡迎程度完全不輸起司蛋糕，未來也計畫研議在台灣工廠使用日本配方製作，讓台灣消費者能同步享受到零時差的美味。
網友認證：不甜膩充滿蛋香
這款來自日本群馬的「LOPIA千層蛋糕」在社群上也獲得極高評價。網友笑稱：「台灣人對甜點的最高評價就是『不會太甜』，這款做到了！」
不少已嚐鮮的網友紛紛留言表示，這款蛋糕吃起來完全不油膩，還能吃到濃濃蛋香，好吃到「完全忘記拍斷面照」。總經理也親自回覆網友：「用心、花時間製作的商品，果然就是好吃。」呼籲民眾趁著「LOPIA必買2026」熱潮，在搶購義大利提拉米蘇之餘，也別錯過這款正宗日本直送的美味。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LOPIA 總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）在Threads發文指出，這款爆紅的提拉米蘇是採購團隊經歷多次被拒絕、不斷誠懇拜託才終於談成的「義大利直輸」商品。有網友在社群曬出標籤與實品照驚呼：「跟我在義大利帕多瓦吃的一樣！入口即融！」。
如此道地的口感引發瘋搶，總經理坦言，短短一周的訂貨量就等於 11 月整整一個月的數量，驚人買氣讓義大利製造商都「嚇了一跳」。為了消化這波熱潮，官方已緊急調度 20 呎貨櫃趕運台灣，希望能滿足台灣消費者驚人的消費力。
針對「LOPIA提拉米蘇」供不應求的情況，總經理親自選定了一款替代方案，就是「LOPIA千層蛋糕」，這是由日籍熟食採購員強力推薦的逸品。為了確保產量與品質穩定，該商品直接由「日本群馬縣工廠」製造進口，規格與口味皆與日本 LOPIA 賣場完全相同。總經理更透露，這款「LOPIA隱藏版甜點」在日本受歡迎程度完全不輸起司蛋糕，未來也計畫研議在台灣工廠使用日本配方製作，讓台灣消費者能同步享受到零時差的美味。
這款來自日本群馬的「LOPIA千層蛋糕」在社群上也獲得極高評價。網友笑稱：「台灣人對甜點的最高評價就是『不會太甜』，這款做到了！」
不少已嚐鮮的網友紛紛留言表示，這款蛋糕吃起來完全不油膩，還能吃到濃濃蛋香，好吃到「完全忘記拍斷面照」。總經理也親自回覆網友：「用心、花時間製作的商品，果然就是好吃。」呼籲民眾趁著「LOPIA必買2026」熱潮，在搶購義大利提拉米蘇之餘，也別錯過這款正宗日本直送的美味。