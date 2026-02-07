我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉（右）與山口智子（左）聯手締造《長假》的收視佳績，各自聲勢都攀上巔峰。（圖／摘自IMDb）

▲山口智子（左）在《長假》推出後卻意外在幕前消失快8年，木村拓哉（右）則坐穩「日劇天王」的位子，成了票房保證巨星。（圖／摘自IMDb）

▲《長假》演員陣容超豪華，除了木村拓哉（下方右）、山口智子（下方左）都大紅，竹野內豐（上方左起）、稻森泉、松隆子、涼也都在幾年內大走紅。（圖／摘自IMDb）

木村拓哉登上「日劇天王」地位，今年將滿30週年！他的日劇代表作《長假》，正是在1996年的4月到6月在富士電視台播出，第一集就創下30.6的驚人收視，最終回36.7、平均29.6，都是當年時裝偶像劇的罕見佳績。更因為播出時間為每週一的晚間9點（日語簡稱「月9」），每到此時萬千女性都守在電視機前、不出門，就為了一睹他的帥氣丰采，締造另外一種神話。1990年代正是日本偶像劇風靡全亞洲的黃金時期，那時不只演員受歡迎、主題曲熱銷，連編劇都能打出名號。《長假》正是由擅長描繪愛情、友情的北川悅吏子執筆，撮合那時日本觀眾好感度最高的木村拓哉與山口智子攜手合作，開播後收視當然一路開出大紅盤，木村拓哉從此成為戲劇天王，週一晚間9點前，上班族女性更是趕忙要回到家裡，就怕錯過他的迷人身影，成為社會現象。以演員陣容而論，《長假》堪稱豪華無比、可以湊齊3齣戲主角的程度，男一女一之外，竹野內豐扮演山口智子的弟弟，稻森泉演山口智子的模特兒學妹兼閨密、松隆子演木村拓哉的學妹、涼扮演竹野內豐的女友、廣末涼子則飾演跟木村拓哉學彈鋼琴的學生。當年他們都還未大紅大紫，3年之內每個都曾主演過劇集，松隆子、竹野內豐與廣末涼子更成了一線大咖。《長假》描述過氣的模特兒山口智子，在婚禮上沒等到新郎，跑去他家只見到他的室友木村拓哉，兩人被迫同住一房，從產生友情到最後萌發愛情，他們各自的家人、朋友，也都發生情感牽扯，整體有如一幅1990年代日本潮流男女的眾生相。北川悅吏子精準掌握當代青年對於愛情、友情等的想法，使得觀眾給予熱烈好評，堪稱叫好又叫座。北川悅吏子將《長假》男女主角都塑造成在人生中碰到失意、各自受挫，但活潑開朗的女主角要內斂的男主角就把這當成是老天爺給他們的長假，可以好好先鬆口氣、不用再那麼拚命，也許人生可以找到新的出口，成為那時很紅的「心靈雞湯」，一堆觀眾掛在嘴邊。之前演過好幾回叛逆少年的木村拓哉，變成溫柔、斯文的鋼琴家，魅力大爆發，迷得無數女性毫無招架之力。出人意表的是，山口智子在《長假》登上事業的巔峰，接下來卻消失了幾乎8年，才又在電視劇中亮相。她解釋當初這齣戲的大成功，是木村拓哉太出色，她從沒正式學過表演，始終有點沒自信，外界把她捧得越高，她越覺得內心有落差，因此開始旅遊、學習，增長自己的見聞，有戲來找她也找不到人。漸漸的，大家以為她不接戲劇工作了，然後就真的沒人再來找。如此一來，大大幫助了松隆子，出身自演藝世家的她，令人難忘的閨秀氣質本來就很討喜，已經受到力捧，《長假》中她雖是配角、和木村拓哉的感情對手戲沒有圓滿收場，當山口智子沒回歸幕前，劇組重用她來成為木村拓哉感情戲新搭擋，《長假》隔年推出的《戀愛世代》創下更高的收視成績，她與木村拓哉也從此成了觀眾心目中最佳螢幕情侶。如今木村拓哉、松隆子、竹野內豐都是日本演藝界超大咖，山口智子也已重回幕前，保留他們年輕丰采的《長假》，在30年後依舊被推崇是日劇經典，久保田利伸與英國名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒合作的主題曲〈LA・LA・LA LOVE SONG〉，也讓觀眾永遠難忘。