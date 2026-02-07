正值草莓盛產旺季，面對嬌嫩的果實，如何正確進行草莓清洗與保存成為熱門話題。知名旅日作家「魚漿夫婦」日前分享日本流傳的「50度溫鹽水」密技，號稱能讓草莓更甜、更保鮮。然而，這項看似神奇的草莓保存妙招，看在專業醫師眼裡卻隱藏食安風險。醫師與營養師同步示警，錯誤使用鹽水浸泡，恐破壞果實表皮讓農藥滲入；且草莓農藥含量較高，務必掌握正確清洗與食用邏輯。
日本網傳溫鹽水洗法 號稱更甜更保鮮
「魚漿夫婦」近期在臉書分享指出，這項方法在日本曾引發討論，但也特別標註該資訊「待證實」，是整理網路流行作法並親身試驗。 其作法是將沸水與自來水以1:1比例混合成約50度的溫水，並加入食鹽溶解，將草莓浸泡1至2分鐘後，再以冷水冰鎮擦乾。
據傳這招利用滲透壓作用，能避免果肉水感稀薄，甚至像「西瓜加鹽」般引出甜味；保存上則建議洗淨去蒂後「頂端朝上」冷藏。儘管魚漿夫婦對溫度與效果持保留態度，但這項獨特的鹽水洗菜法，仍吸引許多民眾好奇躍躍欲試。
醫揭洗菜迷思 屏障受損反吸農藥
針對這類網傳偏方，婦產科醫師邱筱宸則持反對意見。她在社群發文破解常見的洗菜迷思，直言不推薦用鹽水洗草莓。邱筱宸解釋，從科學角度來看，鹽水會改變滲透壓，長時間浸泡會導致蔬果細胞脫水，造成植物表皮的天然屏障受損。
「表皮一旦受損，反而增加了水溶性農藥殘留進入蔬果內部的風險！」邱筱宸警告，脫水後的蔬果口感往往變差，得不償失。此外，她也提醒民眾常誤以為葡萄表皮的白粉是髒污，其實那是珍貴的「果粉」，富含花青素，不需刻意刷洗。
專家傳授SOP：流動清水最安全
究竟該怎麼洗才乾淨？邱筱宸醫師與營養師高敏敏一致建議，對付農藥殘留不靠化學分解，而是靠物理性的水流，並掌握「要吃的時候再洗」原則：
1. 先浸泡： 買回來先「不去蒂、不切」，整顆直接泡水5分鐘，讓水溶性農藥溶解。
2. 後沖洗： 利用細小的「流動清水」沖洗，草莓可搭配軟毛刷帶走隙縫髒污，這一步驟最為關鍵。
3. 最後再去蒂： 確定洗乾淨後才切除蒂頭，避免髒水從刀口滲入果肉。
營養師揭黃金份量 2類人吃草莓要注意
洗乾淨後該吃多少？營養師高敏敏曾指出，草莓富含維生素C，只要吃10顆就能達到成年人一天需求量，更是葉酸含量第一名的水果。但她也提醒，草莓表皮蛋白易引起過敏，且含鉀量偏高，容易過敏者與腎臟病友需控制攝取。
農糧署教挑選保存術 關鍵在「先別洗」
除了清洗有學問，農糧署也曾分享了官方版的「草莓冷知識」。針對保存問題，農糧署建議買回家若未馬上食用，千萬「先不要清洗」，應將蒂頭朝下，擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中冷藏，可延長保存2天。
至於如何挑選香甜草莓？農糧署建議觀察表面，選擇「瘦果挺立、蒂頭深綠且帶光澤」的果實。醫師與專家也共同呼籲，只要掌握「流動清水」與「要吃再洗」的原則，不必迷信網傳偏方，也能讓全家人安心享受當季美味。
資料來源：魚漿夫婦、婦產科醫師邱筱宸、農糧署、營養師高敏敏
