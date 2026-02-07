我是廣告 請繼續往下閱讀

▲21歲國際名模克里斯蒂娜驚傳離世，震驚時尚圈。（圖／翻攝自YouTube）

剛搬新家進修 生活才展開卻畫下句點

▲克里斯蒂娜所屬公司已經第一時間下架她的所有照片。（圖／翻攝自YouTube）

征戰四大時裝週 前途一度被外界看好

時尚圈近日傳出令人不敢置信的噩耗，西班牙國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）於本月3日驚傳離世，得年僅21歲，她的遺體在西班牙南部城市馬拉加的住處被發現，消息經外媒曝光後，立刻在國際時尚圈引發震盪，由於她年紀輕輕、事業正值上升期，且過去一段時間仍活躍於伸展台與校園生活，突如其來的死訊讓不少設計師、模特兒同業與粉絲難以接受。而克里斯蒂娜超狂背景也被翻出，14歲就出道，並且年紀輕輕就爭戰4大時裝週的經歷，也讓不少人惋惜天妒英才。根據西班牙媒體報導，克里斯蒂娜日前才為了進修學業搬到馬拉加展開全新生活，原本計畫一邊唸書、一邊持續拓展模特兒事業，沒想到卻在新居中被發現離世，警方初步調查後指出現場並未發現外力介入或可疑跡象，死因暫時被判定為「自然死亡」，然而對一名年僅21歲、平時形象健康又經常出現在伸展台上的年輕模特兒而言，這樣的結論仍讓外界感到格外震驚，也引發各界關注與惋惜。儘管年紀輕輕，克里斯蒂娜在模特兒圈的資歷卻不容小覷，她14歲時便在西班牙奧維耶多的坎波阿莫爾時裝秀初次登台，以高挑比例與冷冽氣場迅速受到矚目，隨後幾年她陸續接觸大型時尚活動，累積大量伸展台經驗，也逐漸被視為新生代模特兒中的潛力股，對許多時尚品牌而言，她兼具青春感與專業度，是極具培養價值的新面孔。隨著知名度提升，克里斯蒂娜的足跡不再侷限於西班牙本地，而是走向國際，她曾登上馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等重要時裝週舞台，甚至受邀前往亞洲地區參與時裝活動，伸展台表現獲得不少業內好評。外界普遍認為，克里斯蒂娜正站在職涯關鍵起飛點，未來有機會躋身一線國際模特兒之列，如今卻突然離世，讓人不勝唏噓。克里斯蒂娜驟逝的消息曝光後，不少時尚圈人士與粉絲紛紛透過社群表達哀悼，回憶她在伸展台上的自信神情與私下努力進修的一面，短短21年的生命卻已走遍多個國際舞台，也留下令人印象深刻的身影，這起事件不僅讓人感嘆生命無常，也讓時尚圈失去一位正要發光發熱的年輕新星。