美國白宮當地時間6日發表聲明，稱美國總統川普（Donald Trump）已於當天簽署行政命令，對與伊朗有貿易往來的國家徵收關稅。
聲明指出，自該命令生效之日起，對於進口到美國的商品，如果是直接或間接從伊朗購買、進口或以其他方式獲取商品及服務的國家，可以加徵額外從價關稅，例如25%。
值得注意的是，伊朗和美國代表團，本週剛在中東的阿曼舉行了會談，但2國緊張尚未明確緩解，川普在此時簽署、發布這項命令，似乎仍帶有警告意味。
週五的阿曼會談，由伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）、美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）率團參加，參與談判的美方成員，據悉還包括美軍中央司令部司令庫帕（Brad Cooper），阿曼則居中斡旋。
會談結束後，伊朗外長阿拉格奇表示，談判開局良好，美伊代表將各自回國，針對磋商內容展開審慎評估，下輪談判時間和地點另行決定：「如果我們能沿著這條積極道路前進，美伊之間將可針對核談判達成共識框架。」
資訊來源：白宮官網聲明
