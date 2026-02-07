我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）於《世紀血案》中角色性格壓抑，不好演繹。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

李千娜拍《世紀血案》：沒那麼恐怖！失言慘遭出征

對此，《NOWNEWS今日新聞》關心李千娜，詢問心情以及澄清回應，其經紀人直至截稿前尚未回覆。

▲李千娜先前發文慶賀《世紀血案》殺青，爭議爆發後，被發現偷偷刪文。（圖／翻攝自李千娜Threads）

「林宅血案」成歷史傷痛！劇組團隊今日將發聲明

電影《世紀血案》改編自台灣戒嚴時期、前議員林義雄的家族命案，近來掀起爭議，演員群李千娜楊小黎、簡嫚書等於本月1日出席殺青記者會，受訪言論也被翻出，當中李千娜提到，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，引來撻伐聲一片，李千娜社群IG、臉書狂被洗版，本月1日《世紀血案》殺青記者會上，李千娜談及導演徐琨華拍攝該片的契機，語態沉穩說著，一旁的簡嫚書頻頻點頭。該片段一流出，引發社群炸鍋，網友直批李千娜失言不自知，「李千娜也有3個小孩，如果被滅門的是她小孩，她還說得出沒那麼嚴重、沒那麼恐怖這種話嗎？」、「若發生在他們家，看他們覺得恐不恐怖。 發言真的缺乏同理心」、「他能忍受哪天下班回家結果全家被砍死在家嗎？」紛紛揚言抵制該片，事件愈演愈烈。以台灣史上最重大懸案之一「林宅血案」為劇情主軸的電影《世紀血案》近來在社群平台受到抵制，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜和楊小黎慘被出征，許多人在他們的社群貼文中留言，「人血饅頭好吃嗎」、「為什麼面對別人真實人生的傷痛還可以笑得出來」、「現在演員接戲都不看的嗎」、「不要再欺負被害者。」「林宅血案」是台灣重大懸案之一，1980年2月28日當時為省議員的林義雄，家中遭人闖入，除了長女林奐均重傷後倖存，雙胞胎幼女與媽媽都身亡，至今兇手尚未查明，成為歷史傷痛之一，沒想到《世紀血案》以該事件為背景，卻沒有徵詢林義雄本人、家屬等同意，才釀下爭議。今劇組團隊將發聲明，備受外界關注。