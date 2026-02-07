我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨雲林縣黨部6日通過提名立委張嘉郡，代表國民黨參選下一屆雲林縣長。張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。張嘉郡表示，雲林縣長張麗善過去七年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡，她過去兩年在立法院，也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去七年的施政方向，未來會在張麗善縣長奠定的基礎之上持續加速前進。張嘉郡表示，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。張嘉郡是雲林縣前縣長張榮味女兒，現任縣長張麗善是張榮味妹妹、張嘉郡姑姑。若張嘉郡順利當選縣長，兩代三人擔任縣長，將創下紀錄。雲林地方人士分析，民進黨提名綠委劉建國參選，張嘉郡與劉建國分屬雲林海線、山線，勢力相當，兩人對決的關鍵，仍在各自整合問題，民進黨籍的前縣長蘇治芬動向，攸關劉建國的選情，且張麗善執政8年，施政獲肯定，張嘉郡仍較具贏面。不過該人士說，中南部選舉，中國因素也會是一大變數，國民黨高調宣布恢復國共論壇、黨主席鄭麗文要見中國國家主席習近平，未來兩岸局勢發展，也會決定最後雲林選民意向。