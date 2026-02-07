我是廣告 請繼續往下閱讀

一年一度的年貨大街各縣市開跑，為了迎接下週末的春節連假，不少人都會應景去逛年貨大街，看看有什麼好料的可以先準備起來，然而近日就有民眾討論：「去逛年貨大街的時候去糖果攤抓了幾把，秤重竟然要480元，是我吃米不懂米價嗎？」貼文釣出不少苦主都表示：「早就已經不買年貨大街的糖果，超級貴.....」、「年貨大街的零食糖果攤都超雷，把客人當盤子。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「上週去逛年貨大街，想說買一點糖果回家，款式很多看起來就很吸引人，還是現在糖果真的這麼貴？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「年貨大街糖果攤就是可怕啊！迪化街買過100g就要120元，抓3把400元，嚇到不敢再買」、「完全不會考慮在年貨大街買糖果，真的太盤」。事實上，年貨大街的「糖果價錢」已經可以說是年經文系列，每年都有民眾抱怨太貴，根據《三立新聞網》報導，有民眾最近在高雄知名年貨大街「三鳳中街」買糖果時裝了2大袋，而也有民眾在1月時先去三鳳中街買糖果約300元的份量，結果隨著靠近春節再去購買，差不多份量竟然翻倍快變600元，質疑業者坐地起價，趁時節將近哄抬價格。對此，三鳳中街商機促進表示，經過調查，未發現有店家趁春節亂漲價的情況，《NOWNEWS》記者每年也都會在春節前去逛台北迪化街，去年買過一次糖果45顆就要價200元之後，日前再去逛時就不再購入，，尤其進口糖果最貴，實在讓人買不下手，那麼如果想買春節糖果要去哪裡才便宜又內行？記者個人推薦民眾可以，通常價格都很便宜，也主打大份量，有台版好市多之稱，糖果餅乾種類絕對不會輸給年貨大街。另外就是，隨便在蝦皮打上「古早味糖果」、「過年糖果」等關鍵字，，都是比年貨大街便宜超多，推薦給大家囉！