▲陳致遠早年涉犯假球案，離開棒球後轉往娛樂圈發展，不過開店、創業都不順利反而欠債數百萬。（圖／翻攝自陳致遠臉書）

信仰成為避風港 曾坦言把人生交託給神

▲陳致遠前陣子傳出轉往教會服事。（圖／翻攝自陳致遠臉書）

赴中傳聞曝光 外界質疑是否棄教會

藝人陳致遠近年因家庭財務狀況備受外界關注，行事作風也明顯轉趨低調。先前他與妻子林秀琴一同現身公開活動時，才親口透露自己已於去年8月起成為教會的全職服事同工，希望透過信仰讓心境沉澱，重新整理人生方向。然而，近日卻突然傳出他已悄悄離台，甚至被指下一步可能轉往中國發展，消息曝光後，再度掀起討論聲浪。回顧陳致遠先前的公開說法，他在去年底出席活動時曾提到因多年來承受龐大經濟壓力，身心狀態一度相當煎熬，最後選擇全心投入教會事工，成為全職服事同工，他也不諱言信仰讓他學會放下焦慮，把無法掌控的事情交託給神，並藉此獲得久違的平靜，當時外界普遍認為他已暫別演藝圈，專注於教會生活，似乎為人生按下重新歸零的按鍵。不過陳致遠與林秀琴過去因投資、展店不順，背負高達700萬元債務的事實，始終是外界關注焦點，雖然夫妻倆近年積極償還，目前剩餘金額已降至約300萬元，但對一般家庭而言仍是一筆不小的負擔，也因此當媒體爆出他於上個月卸下教會職務，並傳出悄然前往中國尋找新機會時，不少人推測這個選擇與現實經濟考量脫不了關係，可能是希望加快清償速度。根據媒體報導，陳致遠被指已於上月低調離開原本的教會職務，下一步可能前往中國「討生活」。消息一出，立刻引發兩極反應，有人質疑他是否過於現實，也有人認為，為了家庭生計做出調整無可厚非。畢竟在演藝圈與相關產業中，中國市場仍被視為機會相對多元的選項，對正背負債務的人而言，誘惑自然不小。面對外界揣測，陳致遠經紀人也隨即出面回應，強調相關傳聞與實情有所落差，經紀人表示陳致遠並非「棄教會」或突然轉換跑道，而是以更開放的態度面對工作機會，只要有合適的邀約都願意嘗試，並未設限於特定地區或形式，至於是否已赴中發展，經紀人並未正面證實，僅低調回應一切仍在評估中，希望外界不要過度解讀。