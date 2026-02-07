「月津港燈節」將於今（7）日舉行開幕式，台南市政府表示，今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，主題燈為《天馬獸》。《NOWNEWS今日新聞》整理三燈區亮點、亮燈時間與交通資訊一次看。
🟡本文重點摘要
▪️「2026月津港燈節」主要資訊
▪️「2026月津港燈節」3大展區亮點
▪️「2026月津港燈節」開幕活動
▪️「2026月津港燈節」交通管制
▪️「2026月津港燈節」接駁車
▪️「2026月津港燈節」交通資訊
🟡「2026月津港燈節」主要資訊：
展期：02月07日-03月08
開幕日：02月07日18:00
地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區
亮燈時間：
藝術燈區（主燈區）、月津超新星：17:30~23:00（船屋22:30熄燈）
巷弄燈區：18:00~22:00
備註：3月3日元宵節延長至02:00
官網：2026月津港燈節臉書、月津港燈節
🟡「2026月津港燈節」3大展區亮點
台南市文化局提到，今年燈節規劃「藝術燈區（主燈區）」、「巷弄燈區」、「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品，因應馬年，今年主題燈則為「天馬獸」。
作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像
📍展區一：藝術燈區（主燈區）
集結都市藝術工作室以上百顆燈籠構成的《浮光流雲》、黑川互動媒體藝術汲取民間習俗「鹽水蜂炮」為靈感的《光·蜂炮》、《光電獸 #46 - 霧幻光景》等 20 件豐富作品。
主燈區有《浮光流雲》作品以流動的光象徵鹽水信仰與文化能量的再度聚合。由上百顆燈籠構成的光體漂浮於河面，隨夜風閃爍，如雲霧般連接港道。
作品由策展單位「都市藝術⼯作室」創作，多年⽉津港策劃執⾏經驗下，已經在此場域創造了地標型作品，成為來訪⺠眾必訪景點。除了延續以往燈籠形式外，今年更加⼤作品尺幅。
主燈區還有因應馬年而設計的主題燈《天馬獸》讓傳統的神話化為當代的想像能量，展現「雲端光景」中信仰與創造力共構的光之生物。作品是由現任教於日本京都藝術大學、出生於日本京都的森岡厚次 (Morioka Koji)，帶領京都藝術大學學生共同製作。
▲2026月津港燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，因應馬年，今年還有「天馬獸」。（圖／台南市政府提供www.tainan.gov.tw/）
📍展區二：巷弄燈區
巷弄燈區「漫月美行動－透明的某日」在 2025 年 12 月已率先開展，由禹禹藝術工作室帶領在地廟宇、校園或居民共創，並攜手日本藝術家栗林隆、台灣藝術家王振瑋等人，在鹽水街區打造 28 件特色作品。
《苗木林森》基地為閒置空地再利用的公園，有趣的是它更像是某戶人家的後花園，隱蔽在車水馬龍路邊。作品『苗木林森』以模擬芽苗的枝形結構組建而成。
📍展區三：月津超新星
展區以「此時此刻」為主題，透過徵選方式，盼能透過活動及展演，讓新銳藝術家及創作者有更多機會能夠被看見。
《餘波之中》描繪一艘承載記憶的船，在時間洪流中被無情拉長、形體扭曲，如同歷史在奔流中被延展。
📍2026月津港燈節燈區地圖：
🟡「2026月津港燈節」開幕活動：
開幕日：02月07日，18:00
開幕地點：鹽水月津港親水公園
演出：吳獻、稻草人現代舞團、脆樂團
地點：月津港親水公園浮動平台
🟡「2026月津港燈節」交通管制：
📍行人徒步區：道路全線雙向封閉
日期：2月7日～3月8日
時間：每日16:00～24:00
封路路段：行昌路(中山路至橋南街)、橋南街(康樂路至南門路紅磚廣場)、康樂路(橋南街至中山路)、中山路1-32號旁道路(中山路至親水公園)
📍彈性管制：日期：2月7日～3月8日
管制路口：忠孝路與信義路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口、忠孝路與月津路口。
📍停車場資訊：
建議將車停在新營轉運站或新營太子宮，轉搭公車。
停車場一覽：
新營轉運站(2席慢充---預計2/14上線)、新營太子宮、文康中心北側停車場(2席快充)、文康中心東側停車場、月津治水路停車場、南門路停車場、文武街停車場、月津路臨時停車場(1席慢充)、清湶路停車場(2席慢充---預計2/14上線)、治水路268巷停車場、舊城公園停車場、岸內糖廠停車場、上帝廟停車場、牛墟空地停車場、公三停車場、行昌路停車場、北門路路邊停車格
🟡「2026月津港燈節」接駁車資訊：
▪️月津港燈節例假日加班車：
行駛區間：新營太子宮站 - 鹽水橋南老街臨時站
服務日期：2月7日～8日、2月14～22日、2月27日～3月1日、3月3日、3月7日～8日
行駛時間：19:30～22:40，班表請參見運轉台南好交通
備註：除夕當天夜間加班車不行駛
▪️月津港燈節夜間加班車：
行駛區間：新營站-鹽水橋南老街臨時站位
服務日期：2月7日～3月8日
行駛時間：19:25～21:35，平、假班表請參見運轉台南好交通
備註：
一、加班車僅行駛至橋南老街臨時站位，未行經橋南里站
二、除夕當天夜間加班車不行駛
🟡「2026 月津港燈節」交通資訊：
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 166公車 → 鹽水站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→7207、7208 → 鹽水站
▪️台鐵：至新營火車站或新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️客運：至新營轉運站→ 7207、7208 →鹽水站（棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6皆有停靠護庇宮站、橋南里站、橋南老街臨時站）
