▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.07）

國防部昨日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。對此，民眾黨主席黃國昌今日表示，美方發價書的品項也都包含在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，那些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持。黃國昌今日上午與新北市議員陳世軒到新莊宏泰市場發春聯，並接受媒體訪問。針對國防部指出對美3項軍售發價書有效期至3月15日一事，黃國昌回應說，美方的發價書品項就是去年12月18號公告的品項，那些品項也都包含在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，民眾黨所展現出來負責任的一個態度，有具體品項是台灣需要的，民眾黨就會支持，這也是為什麼在特別條例裡面，他們針對這些品項的名稱，針對這些品項的數量，都一一的放在民眾黨的特別條例當中。黃國昌說，至於相關時程上面的處理，相信接下來不管是行政部門或者是立法院應該會做最好的安排。媒體說國民黨也有提出自己的版本，會不會覺得有互別苗頭的感覺？黃國昌說，國民黨會提的版本，因為他還沒有看到具體的內容。不過他覺得作為一個主要的政黨，國民黨提他們自己的版本，這個也是非常正常，而且非常合理的事情。