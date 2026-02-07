民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚從高台跳下不慎被軟墊彈飛，頭撞水泥地，導致顱內出血及顏面多處複雜性骨折。曾經演出BL劇《HIStory3：圈套》的吳承洋是蘇德揚的學弟，他為學長發生意外痛心流淚，怒批藝人的工作環境和安全保障不受重視，「到底我們還要忍受多久？」
吳承洋為學長落淚 痛斥民視不重視人命
今（7）日凌晨，吳承洋在粉專發文：「德揚是我從小到大的學長，看到他摔下來的影片以及在加護病房的照片，真的心痛到流淚，想到我們一路走來這樣的環境我們的付出卻總是換來這樣的對待，到底我們還要忍受多久？看到後續的處理態度真的是吐血，令人氣憤不已，人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」
沒預算不要跳、支持工會聲明 傅孟柏、莫子儀發聲
吳承洋是繼金鐘視帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀之後，替蘇德揚發聲的演員，傅孟柏說替身演員把自己的安全擺第二，保護替身演員的安全就是其他工作人員的責任和工作，做不好就淘汰、沒有預算就不要做，蘇德揚好友莫子儀則轉貼台北市電影戲劇業職業工會的聲明，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，類似情況不要再發生。
影劇公會鄭重宣示 安全不能討價還價
昨天，台北市電影戲劇業職業工會為蘇德揚遭遇的血淚職災痛心發布聲明，強調「安全絕不退讓」、「嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥」、「安全不是成本，而是最基本的人命底線」，直指蘇德揚遭遇的並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則，只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。
影劇工會鄭重宣示：「只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」
資料來源：吳承洋 Chris Wu Threads
