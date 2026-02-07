民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日拍戲墜樓，導致顱內出血、腦震盪、顏面多處骨折，所屬電視台二度道歉，工會嚴厲指責劇組，其未婚妻Rena更出面還原始末，引發外界關注。不少演員聽聞此事，感嘆拍戲環境十分艱辛，43歲男星張雁名入行18年，2011年拍攝《新兵日記特戰英雄》從7層樓高墜落，脊椎斷裂、差1公分就下半身癱瘓，以自身經歷警惕相關人士，「希望未來再拍這些危險動作戲，大家都能更注意防護措施與安全。」
張雁名15年前拍戲「7樓高墜下」！差1公分下半身癱瘓
張雁名今凌晨發文表示，看到蘇德揚墜樓事件，相當痛心難過，同時回想起自己15年前拍攝《新兵日記特戰英雄》發生的意外，「當時從7層樓高墜落，當時我只聽到彷彿脊椎斷裂的聲音，接著醒來就在醫院了，父母更是連夜從台北趕下屏東，當時醫生也說差1公分傷到神經就下半身癱瘓了，真的感謝老天爺讓我撿回一命！」
張雁名感嘆，雖然當時撿回一命，但舊傷並未完全痊癒，「一直到現在，這個舊傷偶爾還是會隱隱作痛。接著復健之路更是漫長，因為傷到脊椎，所以幾乎大小便都得需要人攙扶，也只能不停的吃止痛藥緩解劇烈疼痛，每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧⋯⋯」一度陷入絕望與沮喪之中。
好在張雁名後來恢復順利，脊椎僅偶爾隱隱作痛，語重心長地說：「看到這則新聞真的特別有感觸，希望這位替身演員一切平安，早日與家人團聚，更希望未來再拍這些危險動作戲時，真的大家都能更注意防護措施與安全」，有網友詢問張雁名，拍戲現場有特技指導？他回應：「完全沒有，演員拍這種戲真的要自身非常小心。」
《豆腐媽媽》蘇德揚頭破血流！勞檢處罰劇組最高30萬
針對《豆腐媽媽》蘇德揚墜樓事故，今稍早桃園市勞檢處介入澈查，接獲通報後，已啟動相關調查與行政處理作業，經查之後，《豆腐媽媽》劇組沒有確實辦理「防止工作者自2公尺以上高度墜落危害」之預防措施，後續將依違反《職業安全衛生法》，裁處最高30萬元以下罰鍰。
勞檢處強調，無論工作型態長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任，未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。
🔺資料來源－
豆腐媽媽YouTube、hoppychamp Threads、台北市電影戲劇業職業工會、張雁名IG
🔺看更多－
蘇德揚拍《豆腐媽媽》墜樓瞬間曝光！工會3點聲明：嚴厲譴責民視
《豆腐媽媽》臨演墜樓！未婚妻痛心民視做法：只給我6千買衛生紙
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！顱內出血躺床照流出 民視93字再發聲
我是廣告 請繼續往下閱讀
張雁名今凌晨發文表示，看到蘇德揚墜樓事件，相當痛心難過，同時回想起自己15年前拍攝《新兵日記特戰英雄》發生的意外，「當時從7層樓高墜落，當時我只聽到彷彿脊椎斷裂的聲音，接著醒來就在醫院了，父母更是連夜從台北趕下屏東，當時醫生也說差1公分傷到神經就下半身癱瘓了，真的感謝老天爺讓我撿回一命！」
張雁名感嘆，雖然當時撿回一命，但舊傷並未完全痊癒，「一直到現在，這個舊傷偶爾還是會隱隱作痛。接著復健之路更是漫長，因為傷到脊椎，所以幾乎大小便都得需要人攙扶，也只能不停的吃止痛藥緩解劇烈疼痛，每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧⋯⋯」一度陷入絕望與沮喪之中。
《豆腐媽媽》蘇德揚頭破血流！勞檢處罰劇組最高30萬
針對《豆腐媽媽》蘇德揚墜樓事故，今稍早桃園市勞檢處介入澈查，接獲通報後，已啟動相關調查與行政處理作業，經查之後，《豆腐媽媽》劇組沒有確實辦理「防止工作者自2公尺以上高度墜落危害」之預防措施，後續將依違反《職業安全衛生法》，裁處最高30萬元以下罰鍰。
勞檢處強調，無論工作型態長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任，未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。
🔺資料來源－
豆腐媽媽YouTube、hoppychamp Threads、台北市電影戲劇業職業工會、張雁名IG
🔺看更多－
蘇德揚拍《豆腐媽媽》墜樓瞬間曝光！工會3點聲明：嚴厲譴責民視
《豆腐媽媽》臨演墜樓！未婚妻痛心民視做法：只給我6千買衛生紙
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！顱內出血躺床照流出 民視93字再發聲