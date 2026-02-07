寒流南下影響至週一清晨，今明（7日、8日）兩天溫度明顯轉冷，局部地區最冷下探6度，氣象粉專天氣風險公司提醒，850hpa（1500公尺）的0度線在將在明天清晨前接近北台灣，後續一整天籠罩在北部、東北部上空，高山地區水氣跟溫度配合較佳的降雪時段落在今天夜間到明天週日清晨之間，下周一白天就會逐漸回溫。
寒流南下影響至周一！今晚開始明顯轉冷
天氣風險公司資深顧問吳聖宇預報指出，今天週六（7日）白天台灣附近底層東北季風甚強，中層也持續有水氣通過台灣附近，新竹以北到東半部地區斷斷續續有短暫陣雨，苗栗以南大致為多雲到陰，山區也有局部短暫陣雨機會。
白天溫度明顯轉冷，北部、東北部白天高溫15-17度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫仍有25-27度，南北之間溫度差異比較明顯。今晚到明天週日（8日）清晨中北部、東北部都市地區低溫降到11-14度間，空曠地區可能降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區也可能降到12度或以下。
周日0度線籠罩台灣！局部地區跌到剩6度
週日（8日）溫度場的預報也顯示850hpa（1500公尺）的0度線在明天清晨前接近北台灣，後續明天一整天都將籠罩在北部、東北部上空。700hpa（3000公尺）的0度線則是預報今晚會來到中北部上空，不過今天清晨中部的高山測站（雪山、桃山等地）就已經觀測到0度或以下的溫度了，後續明天週日一整天也將涵蓋中北部地區上空，都要到週一（9日）凌晨到清晨過後才北退離開。
何謂0度線？氣象署說明，850百帕「0度線」不是平地溫度會到0度，而是指「1500公尺左右高空」的氣溫達到0度。影響地面氣溫的因素頗為複雜，例如日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量多寡等，所以預報人員通常會使用850百帕（1500公尺高度）溫度場的變化，來觀察冷空氣本身的強度，進而研判影響臺灣的程度。
週日（8日）水氣會逐漸轉乾，高山地區水氣跟溫度配合較佳的降雪時段落在今天夜間到明天週日清晨之間，明天白天開始隨著水氣減少轉乾，雖然溫度仍然很低，但是降雪的機會將會明顯下降，即使有冰霰或雪，降下的量應該也不大。週日（8日）也是溫度明顯偏低的一天，北部、東北部白天高溫預估只有11-12度，中部及花蓮高溫14-16度，南部及台東高溫也只有18-21度。
周日夜晚到週一最冷！周一開始回溫
周日夜晚到週一（9日）清晨預期將是本次寒流影響期間溫度最低的時間點，配合空氣轉乾、天空放晴後的輻射冷卻作用，可能有局部極端低溫發生的機會。中北部、東北部都市地區低溫9-11度，空曠地區可能出現6-8度的低溫，南部及花東都市地區低溫11-13度，空曠地區可能出現10度或以下的低溫。指標性的台北站預報低溫則是剛好有機會落在10度的寒流門檻上下，會不會正式寒流達標值得觀察注意。
週一白天起溫度漸回升，北部、東北部白天高溫回升到15-17度，中部及花東高溫18-20度，南部高溫20-22度，中北部仍會有些涼涼冷冷的感覺。夜晚到週二雖然整體低溫回升，但仍要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象，中北部、東北部都市地區低溫回升到12-14度，空曠地區仍有10-12度或以下低溫機會，南部及花東都市地區低溫回升到14-16度，空曠地區仍有12-14度或以下低溫機會。
週二台灣附近雲量較為增多，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴天氣，白天溫度將再回升，日夜溫差變化較大。下一波冷空氣預估週三南下並持續影響到週五清晨，預報資料看起來強度介於東北季風到大陸冷氣團門檻之間，空氣較偏乾，可能只有迎風面地區有些降雨的機會，其他地方仍維持較穩定的天氣。
春節先暖後降溫！出遊把握連假前半段
過年期間天氣目前大趨勢看起來是先溫暖後降溫，前半段冷空氣較弱，可能是溫度較暖、天氣也較好的一段時間，後半段則是有冷空氣南下，溫度有下降轉冷的趨勢，迎風面地區天氣也將有變化，不過整體時間仍有些早，還需要再持續觀察後續預報變化情況。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
春節先暖後降溫！出遊把握連假前半段
