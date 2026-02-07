我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rado是知名作曲家，Apink從不弘道紅，陪伴團體走過多個艱難時刻。（圖／highup-ent.com）

尹普美確定5月16日結婚 婚宴地點大咖都愛

幫Apink製作專輯相戀 普美Rado交往9年結婚

女團Apink成員尹普美確定將於5月16日在首爾君悅酒店舉行婚禮，與交往多年的作曲家Rado攜手步入人生新階段，婚期與場地今（7）日正式曝光後立刻引發關注。2人原先僅對外透露將於5月結婚，細節始終未公開，如今日期、地點一次揭曉，粉絲湧入送上祝福，也讓這段從2016年因Apink正規三輯製作結緣、2017年發展為戀人、低調交往長達9年的感情，正式迎來最重要的時刻。韓媒報導，尹普美與Rado的婚禮時間與地點終於曝光，兩人將於5月16日在首爾君悅酒店完婚。外界原本只知道婚期落在5月，相關細節始終保密，如今日期與場地一次公開，消息迅速在粉絲圈傳開，不少人第一時間湧入送上祝福。首爾君悅酒店向來是韓國演藝圈舉辦婚禮的指標場地，李炳憲與李珉廷、孫淡妃與李奎爀等多對明星夫妻都曾在此完成人生大事，場地本身就帶有象徵意義，讓外界更加期待普美與Rado婚宴的氛圍感，相當期待照片曝光。尹普美與Rado的緣分始於2016年，當時因Apink正規三輯製作結識，工作往來逐漸拉近距離，隔年發展為戀人關係。Rado身為製作團隊Black Eyed Pilseung（黑眼必勝）成員，曾替Apink打造《I'm so sick》、《Dumhdurum》等代表歌曲，長期參與團體音樂製作，陪伴Apink走過重要時期。戀情低調維持多年，直到去年4月才正式對外承認交往，轉眼已走過9年時間，如今決定攜手走入婚姻，尹普美當時透過粉絲專頁公開親筆信，提到自己選擇與那位長時間陪伴在身邊、無論快樂或動搖時都一起走過的人共度未來，也表明會在自己的位置上守住責任感，努力更堅定的生活。自2011年出道至今迎來第15年，尹普美也親自向粉絲說明，結婚後仍會持續活動，所屬公司同步表示，她婚後會繼續以Apink成員、演員與綜藝人身分穩定工作，沒有淡出計畫，演藝行程也會照常進行，請粉絲們不必擔心。2011年出道、今年迎來出道第16年的尹普美，也承諾婚後將持續活躍於演藝圈，所屬公司表示：「尹普美在結婚後，仍會以Apink成員、演員及綜藝人的身分，持續穩定的展開活動。」讓粉絲們放下心來。 尹普美所屬的Apink相隔2年多未發片，終於在今年1月5日發行第11張迷專輯《RE : LOVE》回歸，作品橫掃音樂節目與音源榜單，展現不減當年的實力。