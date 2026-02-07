我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣到霧峰市場發放春聯，受到婆婆媽媽歡迎。（圖／讀者提供，2026.02.07）

國民黨台中市長提名掀起內戰！立法院副院長江啟臣昨天邀請AIT處長谷立言參觀台中產業，爭取成為美國關鍵合作夥伴之際，不僅黨中央逕自公布「姐弟之爭」民調細節，副主席蕭旭岑更接力嘲諷谷立言「只比科長大一點」。地方藍白成員不捨江啟臣連遭背刺，今天主動送暖，陪江啟臣到霧峰市場發春聯。江啟臣表示，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。江啟臣今（7）日到霧峰市場發放春聯，許多民眾對江啟臣喊「市長加油」，要他別氣餒。受到昨天黨中央事件影響，今天陣仗比以往大，不僅國民黨立委顏寬恒、民眾黨議員江和樹全程陪同，多位在地里長、欲參選的藍白新人主動加入隊伍，國民黨市議員林碧秀派出強大的志工隊，兼任市黨部主委的在地議員蘇柏興則未現身。對於昨天台中市長盧秀燕與江啟臣熱情接待美國在台協會（AIT）處長谷立言來訪，希望促成台美產業合作，國民黨副主席蕭旭岑卻批評谷立言「只比科長大一點而已」，江啟臣受訪時表示，民主國家的各黨派立場與角度不同，大家應該相互尊重，外交也是。對於AIT處長的身份，依國務院相關層級規定，屬於大使等級，如果對照美國軍方，差不多是中將等級，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家，應該要相互尊重。他強調民主國家內部的政治，應該透過不同黨派對話協商、做出對台灣最有利的共識，才是人民想要的。對於國民黨中央昨晚做出4點回應，指並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。江啟臣表示，協議書中的「3月底前執行民意調查」，與黨中央指定「3月最後一週」的意義完全不一樣，依協議內容更不該對外公布。既然雙方都已簽名畫押，就該依照協議內容來進行，自然可以避免無謂的爭議，他在乎的是簽署的內容既然已經明明白白，黨中央就應依白紙黑字來進行，不要讓外界有更多做文章的空間。