我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選倒數計時，5300萬選民即將在改革與穩定兩條路線間作出抉擇。民調領先的人民黨（People's Party）雖被視為第一大黨的強力競爭者，卻仍面臨「贏得選票卻難以組閣」的歷史重演壓力。與此同時，勢均力敵的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在泰柬邊境衝突與經濟停滯的氛圍下，積極爭取民族主義與追求穩定的選民支持，選後如何拼湊聯合政府，預計將掀起一場漫長且具戲劇性的權力談判。在高度碎片化的政黨版圖下，單一政黨欲跨過250席執政門檻難度極高，聯合政府幾成定局。更關鍵的是，泰國現行憲政架構仍保留建制派的強大影響力，過去二十年多次透過司法裁決或政變改寫民意結果，使「選後制度攻防」成為泰國政治的常態。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）研究員麥明輝分析，儘管民調顯示人民黨在全國支持度略勝一籌，但與泰自豪黨的差距有限，整體選情呈現拉鋸。他指出，即便人民黨在席次上拔得頭籌，仍須面對參議院、官僚體系與保守政黨的多重牽制。執政之路佈滿政治地雷，「勝選未必能順利入主政府」的疑慮依舊揮之不去。旅日學者巴溫（Pavin Chachavalpongpun）觀察到，歷經多年街頭抗爭，不少選民已對體制衝突產生倦怠感，轉向擁護保守陣營高舉的「秩序與穩定」。2025年發生的泰柬邊境衝突造成嚴重傷亡與居民撤離，國族情緒隨之被高度政治化，這讓主打軍事改革的人民黨陷入防守，建制派領袖則順勢把自己定位為捍衛領土的「守門人」。最新民調顯示，人民黨在政黨票支持度約為34%，泰自豪黨約22%，為泰黨（Pheu Thai Party）則退居第三約16%。數據呈現人民黨維持領先、泰自豪黨穩居保守勢力首位，而昔日大黨為泰黨則轉向「造王者」角色的趨勢。人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）已公開表態，若僅取得第二名將拒絕組成聯合聯盟，寧可擔任最大反對黨，以此展現守住改革品牌、不願在權力交易中妥協的立場。這場選戰也籠罩在「前進黨被解散」的陰影之下。2024年憲法法院以推動修法限縮冒犯王室罪為由解散前進黨，人民黨隨後承接其路線重組出發。目前人民黨在政綱中淡化該修法議題以降低風險，但相關司法壓力並未消失，多名支持者仍面臨審判，使這場選舉被形容為「在法院陰影下進行的民主實驗」。相較之下，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領軍的泰自豪黨成功運用邊境緊張局勢凝聚聲勢。隨著戰火暫歇，該黨在選前將主軸轉向務實經濟，主打旅遊復甦、基礎建設與邊境投資，試圖鎖定期待「安定生活」的搖擺選民。分析員指出，泰自豪黨擁有深厚的地方派系網絡，民調未必能完全反映其「地面戰」實力，若2023年的「分裂投票」現象再現，人民黨在政黨票的優勢恐難全面轉化為實質席次。在人民黨與泰自豪黨互斥結盟的前提下，為泰黨成為選後談判的核心樞紐。若人民黨再次遭到體制阻攔組閣，為泰黨可能成為連結建制派與其他政黨的中介者。對泰國民眾而言，這場選舉不僅是總理人選之爭，更在檢驗選票能否真正決定政權歸屬。若改革派再次被迫退出舞台，社會憤怒可能進一步累積，反之，若各方能在民意與體制限制間找到平衡，或許能為泰國開闢出一條相對穩定的民主出路。