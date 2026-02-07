我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光大國泰國在大選期間端出選票的同時，暫時停止供應酒類。隨著兩次24小時全國禁酒時段接連啟動，曼谷與普吉島等旅遊熱區的餐酒館、夜店生意明顯急凍。業者直言提前投票週末的營業額「直接腰斬」，許多國際遊客期待已久的海島假期，因此變成了名副其實的「無酒之旅」。根據《Thaiger》報導，2月1日提前投票當天，一批剛抵達曼谷的美國旅客走進餐廳欲點紅酒，卻被告知因實施選舉禁酒令，店內禁止販售酒精飲品。業者索拉特（Sorathep Steve）向其解釋選舉法規後，客人在失望之餘只能改點檸檬蘇打水。泰國法律長期規定，投票期間全面禁止販售、提供或贈送酒類。根據選舉委員會公告，今年禁酒區間分為兩段，第一段配合提前投票，自1月31日傍晚6時至2月1日傍晚6時；第二段則因正式大選，從2月7日傍晚6時延續至2月8日投票結束。違規者面臨最長6個月徒刑或最高1萬泰銖（約新台幣1萬元）罰款，亦可能併罰。對仰賴觀光客的商家而言，禁酒令帶來的衝擊極為顯著。索拉特透露其經營的五間餐廳中，外籍旅客約佔五成，首波禁酒令已導致營收大跌50%。普吉島酒吧業者也指出，營收平均減少約30%，部分純酒吧甚至預估正式大選當週末，營收將滑落至僅剩一成，形容吧檯彷彿被按下了暫停鍵。禁酒措施發生的時間點，讓觀光業顯得格外緊張。泰國2025年國際旅客量約3300萬人次，受自然災害與邊境局勢影響，較前一年下滑約7.2%。由於觀光相關產業占國內生產毛額（GDP）約兩成，其復甦力道被視為拉動經濟的關鍵。泰國政府去年底才剛放寬沿用半世紀的「下午禁酒令」，允許超市於上午11時至午夜販售酒類，旨在替旅遊旺季加溫；如今卻因大選再度啟動更為嚴格的短期管制。業者憂心，頻繁的禁酒日若落在旅遊旺季，長期可能損及泰國「無憂度假天堂」的形象，其代價將遠超這幾日短少的酒精銷售利潤。在防堵賄選、維持秩序與爭取觀光紅利之間，泰國社會再度面臨抉擇。選舉期間追求公民理性投票的同時，亦需兼顧旅客的度假體驗。當鬧區街景轉趨冷清，業者與旅客以蘇打水共度無酒之夜，這場因選舉引發的禁酒辯論，正隨著大選選情同步發酵。