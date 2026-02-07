我是廣告 請繼續往下閱讀

GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）因為被認為不用認汗流浹背減重運動也能瘦，在全球掀起熱潮，韓國甚至出現健身房倒閉風潮，而美國也有數千名使因嚴重副作用提起大規模訴訟。衛福部食藥署提醒，瘦瘦針需要醫師評估開立處方，而我國目前共接獲21件疑似不良反應通報，但未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢。據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。英國也警示超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案。英國藥物及保健產品管理局近期也發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。食藥署表示，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。統計自112年1月1日至114年12月31日止，根據全國藥物不良反應通報系統，共有21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。食藥署表示，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。