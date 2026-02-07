農曆春節將至，許多上班族都在盤算著領完年終獎金後轉換跑道，但心中卻有不少顧慮。近日一名軟體工程師發文求助，表示自己長期被要求「責任制」通宵加班卻無加班費，好不容易面試上外商公司，卻因擔心提離職會被扣年終，以及簽過「競業禁止條款」怕被告，遲遲不敢遞出辭呈。對此，恩典法律事務所蘇家宏律師特別透過影片，針對「年後離職」常見的 5 大迷思進行法律解析。
迷思1》離職預告期扣春節？律師：連假照算
依《勞動基準法》規定，離職預告天數視年資而定：3個月至1年需10天、1至3年需20天、3年以上則需30天（未滿3個月則不需預告）。
蘇家宏律師說明，《勞基法》規定的預告期是採「日曆天」計算，而非「工作天」。這意味著，若預告期間橫跨農曆春節連假，這些放假天數通通算在預告期內。蘇律師建議，若想避免離職前與老闆面面相覷的尷尬，員工可在預告期間將剩餘的特休假休完，既符合法律規定，也能達成不用進辦公室便直接到新公司報到的「無縫接軌」。
迷思2》簽競業禁止難跳槽？沒給補償恐無效
針對科技業常見的「競業禁止」，蘇家宏律師強調核心原則：「沒給補償，很難有效。」合法的競業禁止須具備明確範圍、合理年限及「合理補償金」。若公司當初僅要求簽名，卻未支付相對應的補償費用，或者限制兩年卻只給微薄金額，該條款在法律上通常可主張無效。
迷思3》年終入帳再提離職？除非合約保年薪
蘇家宏分析指出，除非合約明訂「保障年薪」（如保證14個月），否則年終多屬「恩惠性給予」。為了避免老闆因你提離職而刻意不發，最穩當的做法確實是確認獎金「入帳」後再提辭呈。
迷思4》欠加班費討資遣費？兩碼子事別混談
蘇律師提醒，員工應提出證據爭取補發積欠的加班費，但不能直接以此要求老闆支付資遣費讓你走，建議依法爭取權益，勿用威脅方式處理。
迷思5》離職拍拍屁股走人？好好交接留美名
蘇家宏律師最後建議「好好交接是傑出的一手」。業界圈子小，離職後的名聲容易被探聽，負責任地將工作交接清楚，不僅能畫下完美句點，甚至可能像他朋友的案例一樣，因負責任的態度讓老闆刮目相看，即便提離職仍順利領到年終。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
我是廣告 請繼續往下閱讀
依《勞動基準法》規定，離職預告天數視年資而定：3個月至1年需10天、1至3年需20天、3年以上則需30天（未滿3個月則不需預告）。
蘇家宏律師說明，《勞基法》規定的預告期是採「日曆天」計算，而非「工作天」。這意味著，若預告期間橫跨農曆春節連假，這些放假天數通通算在預告期內。蘇律師建議，若想避免離職前與老闆面面相覷的尷尬，員工可在預告期間將剩餘的特休假休完，既符合法律規定，也能達成不用進辦公室便直接到新公司報到的「無縫接軌」。
針對科技業常見的「競業禁止」，蘇家宏律師強調核心原則：「沒給補償，很難有效。」合法的競業禁止須具備明確範圍、合理年限及「合理補償金」。若公司當初僅要求簽名，卻未支付相對應的補償費用，或者限制兩年卻只給微薄金額，該條款在法律上通常可主張無效。
蘇家宏分析指出，除非合約明訂「保障年薪」（如保證14個月），否則年終多屬「恩惠性給予」。為了避免老闆因你提離職而刻意不發，最穩當的做法確實是確認獎金「入帳」後再提辭呈。
迷思4》欠加班費討資遣費？兩碼子事別混談
蘇律師提醒，員工應提出證據爭取補發積欠的加班費，但不能直接以此要求老闆支付資遣費讓你走，建議依法爭取權益，勿用威脅方式處理。
迷思5》離職拍拍屁股走人？好好交接留美名
蘇家宏律師最後建議「好好交接是傑出的一手」。業界圈子小，離職後的名聲容易被探聽，負責任地將工作交接清楚，不僅能畫下完美句點，甚至可能像他朋友的案例一樣，因負責任的態度讓老闆刮目相看，即便提離職仍順利領到年終。