我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴恩斌（如圖）開直播時，被職棒球員李主形要求重複自閉律師的角色。（圖／翻攝自韓網）

直播分享日常卻被突兀打斷 李主形言論被無視

自閉症光譜特質

▲朴恩斌飾演的《非常律師禹英禑》，紅遍全亞洲。（圖／翻攝自朴恩斌IG@eunbining0904）

朴恩斌立場明確 過去多次強調演員倫理

▲《非常律師禹英禑》講述一個自閉症律師在經歷一件件官司後，自我成長的過程與心路歷程。（圖／Netflix）

韓國演藝與體育圈近日出現跨界爭議，KBO韓國職棒培證英雄隊球員李主形，在演員朴恩斌的Instagram直播中留言，要求她「用禹英禑的說話方式說話」，該內容被部分網友認為相當不恰當，迅速在社群平台發酵，引發輿論撻伐，也讓原本輕鬆的直播事件意外演變成公共討論議題，對此球團緊急出面道歉，並承諾不會再犯。朴恩斌於4日透過Instagram開啟直播與粉絲近距離互動，內容多為生活分享，包括嘗試近期流行的「杜拜巧克力Q餅」，以及回應粉絲提出的日常煩惱，整體氣氛輕鬆自然。然而直播過程中，卻出現來自培證英雄棒球員李主形官方帳號的即時留言，直接點名她過去角色，要求她重現《非常律師禹英禑》劇中方式說話，該留言雖被朴恩斌當場無視，卻被大量觀眾截圖轉傳，引發後續爭議。朴恩斌曾在2022年熱門韓劇《非常律師禹英禑》中，飾演擁有高智商、同時具有的新進律師「禹英禑」，角色播出後獲得高度好評，也成功讓自閉症議題被更多大眾看見，然而正因角色設定涉及弱勢族群，相關模仿與戲仿始終相當敏感，此次李主形留言曝光後，不少粉絲質疑要求演員「重現」該角色說話方式，是否已觸及對自閉症族群的不尊重。事實上，朴恩斌過去便多次公開表態，對於模仿禹英禑的語調與行為始終保持高度謹慎。她曾在戲劇播畢後的訪談中表示，自己在詮釋角色時，刻意避免模仿真實自閉症者的語言或行為，並認為這是演員必須承擔的倫理責任。她也透露，拍攝前主動查閱自閉症光譜相關診斷資料與專業書籍，希望理解角色本質，而非將特質工具化或娛樂化。過去亦曾有YouTuber模仿該角色引發爭議，當時劇集顧問、韓國拿撒勒大學教授金炳健也曾直言，娛樂不應建立在弱勢族群之上。隨著輿論升溫，培證英雄隊也緊急對外回應，表示李主形的留言並無特定意圖，本人已意識到言行不妥，並坦承是自身疏忽所致，球團強調未來將更加注意球員的公開言行，避免類似事件再次發生。李主形於2020年韓職新人選秀中以第二輪第13順位加入LG雙子隊，並於2023年賽季透過交易轉戰英雄隊，目前仍持續於一軍出賽，事件至此暫告一段落，但相關討論也再次凸顯公眾人物在對外發言時，對文化與社會議題的敏感度，已成不可忽視的課題。