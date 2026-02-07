很多人習慣在IG、Threads上看到有趣的影片或文章就順手分享給朋友，但這個看似平常的動作，卻可能讓你不知不覺洩漏隱私！近日有網友在Threads上發文提到，很多人不知道，分享連結時如果沒有把網址「？」後面的一長串亂碼刪除，點開連結的人很可能會直接看到「是誰分享的」，讓你的私人帳號曝光。
網址藏「追蹤碼」 分享者身分恐外洩
一名網友在Threads發文提醒，許多人不知道分享IG影片或文章給非好友時，若直接複製連結傳送，網址中其實暗藏了「追蹤碼」。原PO指出，如果不把網址問號之後的字串刪除，對方點進連結時，畫面上方可能會顯示「xxx分享了這則貼文」，直接暴露分享者的帳號名稱。
該則貼文不少網友實測後驚呼「是真的」，紛紛留言表示：「難怪之前分享FB短片給網友，結果雙方都知道了彼此的本名」、「之前點進去直接看到是誰分享的，超尷尬」。有網頁設計背景的人也指出，刪除問號後面的字串，完全不會影響原連結的導向功能。
內行揭密：行銷分析用 刪掉不影響觀看
為什麼網址後面會有這一長串亂碼？有內行網友解釋，這串位於「？」或「&」後方的參數，通常被稱為UTM（Urchin Tracking Module）或是其他形式的追蹤碼。這主要是程式用來判斷網址是被誰分享的，方便行銷人員或網站方分析流量來源、用戶行為及廣告成效。雖然這對網站經營者有幫助，但對一般使用者而言，這串代碼不僅讓網址變得很長、很雜亂，更可能讓行銷公司掌握數位足跡，甚至造成帳號曝光。
YT、Threads都通用 這1情況別亂刪
除了Instagram，網友也補充包括Facebook、YouTube、Threads等平台的連結都適用此規則，只要看到網址尾端出現「？」後面的參數，基本上都可以放心刪除。不過，也有網友提醒一項「例外」，部分特定形式的參數若刪除可能會影響功能，例如YouTube影片網址若包含「時間戳記」，刪除後就會失效，建議在分享前可以先辨識。
資料來源：Threads
