電影《世紀血案》改編自台灣戒嚴時期、前議員林義雄的家族命案，近來傳出未取得當事者及家屬同意便翻拍爭議，演員群李千娜、夏騰宏、楊小黎等慘遭牽連，大批影迷揚言抵制，對此，名製作人、導演汪怡昕昨（6）日透過社群臉書發文，替曾合作過的夏騰宏、楊小黎、王自強緩頰，「在我心中這些人很勇敢，我很感謝他們。」強調《世紀血案》爭議該由製片方承擔，而不是演員。
夏騰宏、楊小黎遭出征！名導汪怡昕緩頰：他們很勇敢
汪怡昕替曾合作過的夏騰宏、楊小黎、王自強等緩頰，「在我心中這些人很勇敢，我很感謝他們。我和他們合作過，這幾位演員在參演國橋外，也參演了一些『敏感議題』的作品，某種程度，他們的行動已說明了很多事，我很期待。」汪怡昕感謝他們願意為台灣影視題材創新、冒險，即使有可能損失中國市場也不怕。
汪怡昕表示並非選邊站，而是理性地直指，《世紀血案》製片單位要負最大責任，「我知道很多台派朋友很憤怒，但，我想和大家說，不成比例的情緒投射在這幾位願意跨出舒適圈題材的演員身上，沉重了！大家會歸責於演員幼稚、粗心，為什麼不好好看劇本？但我想說，這個圈圈的遊戲規則和責任不是這樣分的！」
汪怡昕強調，與其要問演員，不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？這些都該由製片方承擔，而不是演員，深深為夏騰宏、楊小黎、王自強感到有些不平，「我知道政治類型題材生產鍊中在台灣會遇到的眉角和雷區！在這種題材中，我不會這樣的要求演員扛起不屬於他們的責任！」
「林宅血案」成歷史傷痛！劇組團隊今日將發聲明
以台灣史上最重大懸案之一「林宅血案」為劇情主軸的電影《世紀血案》近來在社群平台受到抵制，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜和楊小黎慘被出征，許多人在他們的社群貼文中留言，「人血饅頭好吃嗎」、「為什麼面對別人真實人生的傷痛還可以笑得出來」、「現在演員接戲都不看的嗎」、「不要再欺負被害者。」
「林宅血案」是台灣重大懸案之一，1980年2月28日當時為省議員的林義雄，家中遭人闖入，除了長女林奐均重傷後倖存，雙胞胎幼女與媽媽都身亡，至今兇手尚未查明，成為歷史傷痛之一，沒想到《世紀血案》以該事件為背景，卻沒有徵詢林義雄本人、家屬等同意，才釀下爭議。今劇組團隊將發聲明，備受外界關注。
🔺資料來源－
yan_l316 Threads、李千娜IG、汪怡昕臉書
