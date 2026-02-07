我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新北市長提名人、黨主席黃國昌昨日發表首波政見「都更三新箭」，主打加速都更效率與居住安全。不過，民進黨新北市議員卓冠廷臉書發文，直指黃國昌是「市政大外行」，質疑政見內容多是將新北市府現有的政策「加蔥」改名。對此，民眾黨新北市議員陳世軒今日反酸卓冠廷，「綠議員成侯市府發言人？」卓冠廷指出，新北現行100%同意案半年內就能通過，黃國昌只是在現有機制上喊口號；「都更特攻隊」實際上新北市早已設有「住都中心」執行整合任務，黃國昌僅是換個名字重提。此外，對於危老強制拆除與建照預審機制，卓冠廷諷刺，新北市早在2022年就已上路，且針對海砂屋與防災都更提供最高50%容積獎勵，黃國昌身為候選人似乎對新北市政現狀一無所知。卓冠廷強調，都更真正的挑戰在於黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，如何處理地主陳情與利益整合才是市政真功夫，黃國昌只挑簡單的做，實則是為建商開快車，狠酸黃國昌「市政外行很好笑」，也向侯友宜市府喊話政策宣傳不足，才讓候選人拿既有政策當新政見。黃國昌今日上午與陳世軒到新莊宏泰市場發春聯掃街，並接受媒體訪問。針對卓冠廷批評都更政策，黃國昌回應表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，而民進黨的議員，甚至是民進黨的發言人，他們只急著噴政治口水，看不到市民朋友真正需要。他想卓冠廷議員他只要回答一件事情，對於新北現在都更的速度他滿意嗎？對於新北現在都更的處理他滿意嗎？如果他都覺得很滿意的，那顯然離真正新北市民的距離非常非常的遙遠。陳世軒補充說，民進黨議員昨天在黃國昌提出了所謂的都更三箭的政見以後，鋪天蓋地的很緊張的瘋狂做攻擊，民進黨議員論調都是一個，就是這些我們都已經在做了，「請問一下，現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是蠻奇怪的。」陳世軒反酸，所以為了攻擊黃國昌，他們也不惜去當侯友宜的發言人，而且如同剛剛黃國昌所說，難道他們認為現在新北市的都更夠快了嗎？他昨天提到了海砂屋，民進黨議員也是一樣，稱現在的制度海砂屋已經做得很好了，「不好意思，半年前去年6月就在我們新莊，就是因為海砂屋造成天花板的剝落，砸到了兩個小朋友，這件事情到今天還在處理，所以這些現況都是每天發生新北市民的日常生活當中」。陳世軒表示，這些民進黨的民意代表為了要去做政治的攻擊，可以無視這些現況，然後不惜去當侯市府的發言人？「所以對我來講，他昨天是有點錯亂，到底他們的角色跟立場到底是什麼。」